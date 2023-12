Banjo-Kazooie possono tornare? Phil Spencer spiega quali sono le necessità

Negli anni i giocatori hanno visto il ritorno di personaggi classici che per lungo tempo erano finiti nel dimenticatoio o relegati a ruoli secondari, come Crash e Spyro. Alcuni giocatori vorrebbero però vedere il ritorno anche di altri nomi famosi, come Banjo-Kazooie. C'è qualche possibilità? Phil Spencer - CEO di Microsoft Gaming - ha commentato la questione in una intervista con Windows Central.

Spencer ha trasmesso un messaggio ai fan, sottolineando come sia consapevole delle loro richieste, ma dal suo punto di vista si tratta di trovare il team giusto e l'occasione giusta per rivisitare queste iconiche mascotte degli anni Novanta.

Phil Spencer ha dichiarato: "Avete visto dalla nostra storia che non abbiamo toccato tutti i franchise che la gente vorrebbe che toccassimo - fan di Banjo, vi capisco. Ma è vero che, quando troviamo il team giusto e l'opportunità giusta, mi piace tornare a rivisitare storie e personaggi che abbiamo visto in precedenza".