I videogiochi DC dovranno tutti essere canonici? James Gunn dà una risposa definitiva

James Gunn è il nuovo artefice del lato cinematografico DC e ha voce in capitolo anche per alcuni progetti collaterali, come quelli videoludici. Nel mentre si occupa di dare il via al "riavvio" dell'universo DC, Gunn ha anche commentato la possibilità che i videogiochi dedicati al franchise siano canonici. La risposta è: potenzialmente sì.

Detto in altre parole, non vi è alcun obbligo per i videogiochi di essere canonici rispetto all'universo cinematografico in arrivo. Purtroppo, però, non sappiamo in che modo la questione sarà approcciata. Non sappiamo se DC cercherà effettivamente di realizzare quanti più giochi canon possibili e, in tal caso, se gli sviluppatori potranno scegliere se rientrare nel canon oppure concedersi la maggior libertà possibile.

James Gunn tramite Thread

L'informazione arriva da James Gunn stesso che, tramite Thread, ha risposto con un semplice "No" a una domanda di un utente che chiedeva se fosse d'obbligo per i futuri giochi rientrare nel canon DC.