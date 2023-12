Samsung Galaxy S24: svelate caratteristiche tecniche e colorazioni

Sono state diffuse immagini che sembrano ufficiali di tutte e tre le varianti dei dispositivi, mostrando diverse colorazioni e presunte specifiche. Nonostante i rendering non sembrino parte del materiale di marketing, considerando la prossimità del lancio, ci aspettiamo che siano realistiche.

Negli ultimi giorni, l'imminente lancio della Serie Galaxy S24 ha ricevuto l'avallo dalla certificazione FCC acquisita dai dispositivi. Con l'arrivo di dicembre, come ci si attendeva, sono emerse considerevoli informazioni sull'attesissima serie.

Una fonte afferma che Galaxy S24 Ultra sarà disponibile in quattro finiture, e il principale cambiamento di design consisterà nell'adozione di uno schermo piatto , un dettaglio che abbiamo udito in numerose occasioni nel passato.

Tuttavia, per la serie, Samsung ha fatto una scelta interessante limitando la RAM a 12 GB , una decisione che potrebbe influenzare le vendite, considerando che non solo il modello di punta, ma anche Galaxy S24 Plus offrirà questa opzione.

Tale configurazione sarà condivisa anche dai modelli Galaxy S24 e S24 Plus, sebbene con una fotocamera principale da 50 MP. Vale la pena notare che questo modello integrerà la S Pen e, presumibilmente, sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Galaxy S24 Ultra si distinguerà per la presenza di una fotocamera principale da 200 MP , affiancata da due teleobiettivi, uno da 10 MP e uno da 50 MP e un grandangolare da 12 MP.

Iniziamo parlando del modello di punta: i telefoni Ultra rappresentano la massima espressione di produttività del marchio, offrendo l'hardware più avanzato che Samsung è in grado di impacchettare in uno smartphone.

Galaxy S24 e S24 Plus

Per i modelli base, le colorazioni prevedono Nero Onice, Grigio Marmo, Viola Cobalto, Giallo Ambra

Focalizzandoci ora sui modelli di base della serie Galaxy S24, sappiamo che entrambi condivideranno le stesse finiture.

Fonti affidabili indicano che sia il Galaxy S24 che il Galaxy S24 Plus saranno equipaggiati con il processore Exynos 2400 in tutti i mercati, ad eccezione di Canada, Cina e Stati Uniti, dove verrà utilizzato lo Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, presente invece su Galaxy S24 Ultra a livello globale.

In particolare, come già detto, Galaxy S24 Plus presenta un miglioramento significativo con l'aggiornamento della capacità di memoria, consentendo configurazioni fino a 12 GB, sebbene a un costo leggermente più elevato.

Per quanto riguarda i display, sia Galaxy S24 che la sua variante Plus presenteranno un pannello AMOLED leggermente più ampio rispetto agli attuali Galaxy S23 e S23 Plus (rispettivamente 6,2" e 6,7" rispetto a 6,1" e 6,6").

Nel caso del modello Ultra, la diagonale rimarrà invariata a 6,8" con risoluzione WQHD+

Quanto alle specifiche delle batterie, il Galaxy S24 sarà dotato di una cella da 4.000 mAh con ricarica a 25 W, mentre il Galaxy S24 Plus avrà una batteria da 4.900 mAh con ricarica a 45 W.

Tutti e tre gli smartphone saranno provvisti di altoparlanti stereo, certificazione IP68, connettività 5G, GPS, Bluetooth 5.4, NFC e porta USB Type-C.

Le colorazioni disponibili sul mercato, per entrambi i modelli, saranno Nero Onice, Grigio Marmo, Viola Cobalto e Giallo Ambra.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S24

Dimensioni : 147 x 70,6 x 7,6 mm

147 x 70,6 x 7,6 mm Peso: 168g

168g Display: AMOLED 6,2" FHD+ Risoluzione 2340 x 1080 Refresh rate: 120 Hz Luminosità di picco 2.500 nit Aspect Ratio 19.5:9

SoC: Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3 (non confermato)

Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3 (non confermato) RAM: 8-12 GB

8-12 GB Storage: 128 / 256 / 512 GB

128 / 256 / 512 GB Fotocamere: Principale Wide 50 MP Ultra-grandangolare 12 MP Teleobiettivo 10 MP con zoom ottico 3x

Fotocamera anteriore: 12 MP

Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 Batteria: 4.000 mAh Ricarica Super Veloce 2.0

4.000 mAh Ricarica Super Veloce 2.0 Colorazioni: Nero Onice, Grigio Marmo, Viola Cobalto, Giallo Ambra

Scheda tecnica Samsung Galaxy S24 Plus

Dimensioni : 158,5 x 75,9 x 7,75 mm

158,5 x 75,9 x 7,75 mm Peso: 168g

168g Display: AMOLED 6,7" WQHD+ Risoluzione 2340 x 1080 Refresh rate: 120 Hz Luminosità di picco 2.500 nit Aspect Ratio 19.5:9

SoC: Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3 (non confermato)

Exynos 2400 o Snapdragon 8 Gen 3 (non confermato) RAM: 8-12 GB

8-12 GB Storage: 256 / 512 GB

256 / 512 GB Fotocamere: Principale Wide 50 MP Ultra-grandangolare 12 MP Teleobiettivo 50 MP zoom ottico 5x

Fotocamera anteriore: 12 MP

Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 Batteria: 4.900 mAh Ricarica Super Veloce 2.0

4.900 mAh Ricarica Super Veloce 2.0 Colorazioni: Nero Onice, Grigio Marmo, Viola Cobalto, Giallo Ambra

Alcuni rumor nel passato riguardanti la serie Galaxy S24 sostenevano che solo la variante Ultra sarebbe stata dotata dello Snapdragon 8 Gen 3, ma in base alle specifiche sopra, sembra che anche la variante Plus userà questo SoC.

Questo, naturalmente, potrebbe essere un errore, ma non possiamo dirlo con certezza fino a quando entrambi i telefoni non saranno disponibili.

Infine, i Galaxy S24 potrebbero essere i primi dispositivi a integrare Samsung Gauss, il modello di intelligenza artificiale generativa presentato durante la seconda giornata dell'AI Forum 2023.

L'integrazione di Gauss promette di ampliare significativamente le funzionalità, coprendo aspetti quali la fotografia, la messaggistica, il riconoscimento vocale e la personalizzazione dei servizi.