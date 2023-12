Empty Shell, la recensione di un viaggio allucinante

Qualcosa è successo, ma non sappiamo bene cosa. Abbiamo firmato come volontari per raggiungere un centro di ricerca abbandonato situato su di una remota isola giapponese, ma nessuno ci ha voluto dire cosa ci aspetta. Non sappiamo nemmeno perché abbiamo firmato, in realtà. Altri volontari sono andati e non sono mai tornati. Parlano di operazione di recupero, ma i dettagli sono scarsi. Inoltre, se non ci sono pericoli reali, perché armarci? Appena arrivati sul posto comprendiamo che ci hanno mentito. In giro si trovano dei cadaveri fatti letteralmente a pezzi e l'atmosfera è quantomai lugubre. Si sentono anche degli strani rumori. La paga è buona, ma dopo qualche passo iniziamo a temere che non avremo mai modo di spendere i soldi. Però avremo modo di scrivere la recensione di Empty Shell , un action roguelike horror inquadrato dall'alto che punta tutto sull'atmosfera.

Un mistero da risolvere

Scoprire cosa ci facciamo qui è uno dei misteri da risolvere

Quello di CC ARTS è un titolo dalle premesse intriganti, che vengono sviluppate molto bene all'interno del gioco. L'idea stessa di essere una persona comune mandata in un luogo infestato da strane creature ha il suo fascino, anche se non è propriamente nuova (ci sono forti echi di GTFO) e afferma sin dall'inizio un mistero la cui soluzione sarà parte integrante dell'esperienza. Come dicevamo, all'inizio siamo mal armati e non sappiamo bene cosa dobbiamo fare. In realtà ci viene detto che dobbiamo riattivare dei generatori, ma non sappiamo dove dobbiamo andare e, soprattutto, cosa ci aspetta. Quello che sappiamo è che la mappa viene generata casualmente all'inizio di ogni partita, così come le risorse che contiene. Quindi lasciamo la nostra zona sicura e muoviamo lentamente i primi passi dentro la struttura.

Non passa molto tempo prima di subire un attacco da parte di strane, piccole creature che ricordano dei ragni. Le abbattiamo velocemente, ma finiamo i proiettili. Fortunatamente abbiamo un badile che ci consente di affrontarle senza troppi problemi, ma dobbiamo ricaricarci di munizioni se vogliamo sopravvivere.

Il mondo di gioco è inquadrato rigorosamente dall'alto ed è reso in un bianco e nero di grande effetto, che aiuta a creare un'atmosfera perennemente tesa e a mascherare i pochi dettagli della grafica 3D. In giro per la struttura si trovano armadietti e casse da aprire per recuperare armi e altre risorse. Si trovano anche i cadaveri degli altri volontari che, in quanto tali, non hanno più bisogno del loro equipaggiamento. È proprio la gestione dell'inventario a far emergere prepotentemente la natura survival horror di Empty Shell. Lo spazio è limitato e non possiamo portarci dietro tutto quello che troviamo, quindi dobbiamo fare di volta in volta delle scelte, in base a ciò che siamo riusciti a reperire. Esplorando la struttura si trovano anche dei muri segreti che di solito nascondono dell'ottimo bottino, ma siamo sempre lì: dobbiamo scegliere, anche perché i nemici incombono e non abbiamo molto tempo.