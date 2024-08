La versione Nintendo 64 di Banjo-Kazooie è stata decompilata, presto lo vedremo quindi nativo su PC

Come scoperto dall'utente X BringBackBanjoK, il progetto di decompilazione di Banjo-Kazooie realizzato da alcuni fan ha raggiunto il 100% di completamento . Quindi ora che è sostanzialmente disponibile il codice del gioco, aspettiamoci di vederlo al più presto convertito in forma nativa su PC , come avvenuto per tutti i progetti simili (che poi è l'obiettivo dell'ingegneria inversa).

Presto sui nostri monitor

Cosa significa questo? Non solo che potremo giocare a Banjo-Kazooie senza bisogno di emulatori, ma anche che i modder potranno apportare miglioramenti grafici profondi di ogni tipo. Ad esempio potranno migliorare la fluidità del gameplay, potranno aggiungere il supporto ultra-wide, la risoluzione 4K e il ray tracing, tanto per fare qualche esempio. Non ci sono limiti in tal senso.

Naturalmente il port PC richiederà la rom ottenuta da una copia originale di Banjo-Kazooie per girare (il software prenderà le risorse dalla rom combinandole con il codice decompilato). Si tratta di un espediente necessario, quanto legalissimo, per non cadere nella pirateria. Semplicemente basta che gli sviluppatori non distribuiscano con il loro codice delle risorse soggette a copyright e il gioco è fatto.

Tra i giochi per Nintendo 64 decompilati figurano naturalmente Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e The Legend of Zelda: Majora's Mask. Comunque sia pare che tutti i titoli più amati della piattaforma saranno prima o poi decompilati, vista l'attività della comunità in tal senso.

Per chi non lo conoscesse, Banjo-Kazooie è un platform 3D sviluppato da una RARE in stato di grazia. Recentemente alcuni degli sviluppatori dell'originale hanno realizzato una nuova serie che ne è il seguito spirituale, quella Yooka-Laylee.