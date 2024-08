Black Myth: Wukong ha un accordo di esclusiva con PlayStation, secondo un rumor

Black Myth: Wukong ha un accordo di esclusiva con PlayStation ed è per questo motivo che non è ancora arrivato su Xbox: a riferirlo è Paul Tassi, collaboratore di Forbes, che sostiene di essere stato informato della questione da una fonte interna.

"Una fonte che conosce la situazione mi ha riferito che Black Myth: Wukong non è attualmente disponibile su Xbox per via di un accordo di esclusiva, dunque non è stato rinviato a causa di problematiche tecniche", ha scritto Tassi.

Il giornalista di Forbes ha dunque smentito le sue stesse riscostruzioni di qualche giorno fa, quando sosteneva che lo spettacolare action RPG di Game Science avesse difficoltà con l'ottimizzazione su Xbox Series S, come accaduto in precedenza a Baldur's Gate 3.