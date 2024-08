Black Myth: Wukong è in ritardo su Xbox a causa di un grave bug che l'avrebbe bloccato, per un leaker

Bisogna premettere che si tratta di una voce di corridoio e che la fonte in questione non è decisamente infallibile ( eXtas1s di recente aveva riferito con una certa sicurezza, per esempio, che l'annuncio di Forza Horizon 5 su PS5 era imminente, cosa che non si è poi concretizzata), ma la motivazione sarebbe anche verosimile, visto che il bug in questione è in effetti stato rilevato anche nelle altre versioni del gioco.

Un bug che avrebbe bloccato il processo di certificazione

Tale tipo di bug porta a un consumo irregolare e non voluto della memoria di sistema, dovuto (secondo la definizione specifica di Wikipedia) alla "mancata deallocazione dalla stessa di variabili o dati non più utilizzati da parte dei processi". In effetti, testimonianze di memory leak sono emerse anche per quanto riguarda la versione PC di Black Myth: Wukong, anche se con incidenza probabilmente minore.



Il bug in questione può provare crash e compromettere significativamente le performance del software, ed è un tipo di problema che blocca il processo di certificazione finché non viene risolto. Questo, secondo il leaker, sarebbe il motivo dietro il misterioso posticipo di Black Myth: Wukong.

Game Science sarebbe al lavoro sulla soluzione del problema ma non c'è ancora una tempistica precisa per il lancio della versione Xbox, sebbene per il resto il gioco sarebbe "vicino all'essere pronto", sempre secondo la fonte in questione.

Nel frattempo, Black Myth: Wukong si sta rivelando un successo travolgente su PC e PS5, nonostante diversi problemi tecnici rilevati in particolare su quest'ultima versione, come emerso anche dalla recente analisi di Digital Foundry e al confronto con la versione PC. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Myth: Wukong.