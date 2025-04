Black Myth: Wukong ha ricevuto “tantissimo supporto” da Sony tramite un team apposito

Game Science ha ricevuto molto supporto da Sony durante lo sviluppo di Black Myth Wukong, tramite un apposito team chiamato "Content Ventures" specializzato nello scoprire nuovi giochi emergenti dal grande potenziale e aiutarli fin nelle fasi iniziali dei lavori.

Questo è quanto ha svelato Phil Rosenberg, SVP di GPDR (Global Partner Development and Relations) di Sony durante un'intervista sul blog ufficiale dell'azienda, in cui ha spiegato l'utilità di questa divisione e di come ha portato a collaborazioni anche molto strette, come nel caso di Stray, Genshin Impact e Stellar Blade, che sono usciti come esclusiva console PlayStation.