Un leak svela design e specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Mentre l'attenzione di tutti è focalizzata sul prossimo Samsung Galaxy S25 Edge , il nuovo modello compatto della serie previsto in uscita a maggio, un leak trapelato in Rete nelle ultime ore ha svelato gran parte delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip7 FE , il nuovo modello pieghevole entry-level della compagnia: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nel corso delle ultime ore, l'utente Sammy Guru avrebbe condiviso alcuni render in alta definizione del nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 FE . In base a quanto è possibile evincere dalle immagini, il nuovo modello manterrà lo stesso display da 3,4 pollici di diagonale visto sui precedenti Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Flip5. La differenza in questo caso sarà rappresentata dal suo spessore leggermente superiore, pari a 7,4 millimetri , contro i 6,9 millimetri della controparte standard. Tra le novità più attese troviamo l'implementazione di una batteria dalla maggiore capacità , che porterà potenzialmente ad un aumento dell'autonomia del dispositivo.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita per il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 FE, che potrebbe vedere la luce nel corso dei mesi estivi, in concomitanza con i restanti modelli della serie.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.