Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 presenta Genya Shinazugawa con un trailer

Proseguono i trailer Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 dedicati ai personaggi del cast, che ogni lunedì presentano un nuovo lottatore che sarà presente al lancio. Questa volta è il turno di Genya Shinazugawa , che possiamo vedere in azione nel filmato sottostante.

Vediamo in azione Genya Shinazugawa

Come nel manga e anime di Demon Slayer, anche nel gioco Genya è caratterizzato da uno stile di combattimento esplosivo che combina l'uso di armi da fucoo e spade per eseguire attacchi rapidi e violenti che mettono sotto pressione costante l'avversario.

Una peculiarità di questo personaggio è che può consumare la carne dei demoni per acquisire la loro forza temporaneamente, un tratto che pare essere stato mantenuto anche nel nuovo picchiaduro di CyberConnect2.

Vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 sarà disponibile nei negozi a partire dal 5 agosto in Europa e dall'1 agosto in Giappone. Potrete acquistarlo su PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). In precedenza abbiamo visto anche dei trailer con protagonisti Tanjiro Kamado, Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji.