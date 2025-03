Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 svela tre nuovi personaggi con dei trailer

Da qui al lancio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 ogni settimana Bandai Namco svelerà parte del roster di personaggi che saranno disponibili nel gioco tramite dei trailer dedicati. Questo lunedì è il turno di tre "pilastri", di nome e di fatto.

Vediamo in azione i nuovi personaggi

Parliamo di trailer molto brevi, ma intensi e che ci offrono un piccolo assaggio delle abilità di combattimento di questi potenti guerrieri. Ad esempio, Obanai Iguro usa una spada con una lama dalla forma sinuosa per esibirsi in rapide combo di attacchi o eseguire colpi a sorpresa in picchiata, ricordando per certi versi la rapidità e la letalità di un serpente velenoso.

Sanemi Shinazugawa, invece, utilizza un mix di fendenti e poderosi calci. Inoltre, sfrutta la potenza del vento per eseguire dei letali attacchi in carica o per generare dei tornado che spazzano via il malcapitato di turno.

Ultimo, ma non per importanza, Gyomei Himejima utilizza una mazza ferrata e un accetta collegate tra loro da una catena per dare vita a colpi lenti ma implacabili ed è in grado di colpire il suo bersaglio sia da corta che da media distanza.

Il debutto nei negozi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è fissato al prossimo 5 agosto su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. In precedenza abbiamo visto i trailer dedicati di Tanjiro Kamado, Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji.