Threads ti lascia finalmente impostare il feed “Seguiti” come predefinito

Meta introduce una delle funzioni più richieste dagli utenti: il feed cronologico personalizzabile. Ecco tutte le novità in arrivo sull'app rivale di X.

Meta ha finalmente ascoltato gli utenti di Threads, il suo social network concorrente di X (ex Twitter), aggiungendo la possibilità di impostare il feed dei "Seguiti" o uno qualsiasi dei feed personalizzati come visualizzazione predefinita. Si tratta di una delle richieste più frequenti sin dal lancio della piattaforma avvenuto a dicembre 2023, rimasta in sospeso fino a oggi. Ora, invece, il feed scelto verrà mantenuto anche dopo la chiusura e la riapertura dell'app, rendendo l'esperienza d'uso più coerente e personalizzabile. L'introduzione del feed cronologico, che mostra solo i contenuti pubblicati dagli account seguiti, è un passo significativo per un'app che ha spesso dato l'impressione di voler spingere su un algoritmo simile a quello di Instagram. Con questo aggiornamento, Threads si avvicina di più alla filosofia originaria di Twitter, restituendo agli utenti maggiore controllo sulla visibilità dei contenuti.

Più controllo sulle interazioni e un focus sui contenuti Oltre alla gestione dei feed, Meta ha annunciato anche nuove opzioni per regolare le interazioni sui post. Ora sarà possibile limitare risposte e citazioni solo ai propri follower, una misura che potrebbe aiutare a ridurre le risposte indesiderate o i commenti tossici, offrendo così un ambiente più sicuro, specialmente per utenti che condividono contenuti sensibili o personali. L'impostazione del feed Tra le altre novità, è in fase di test la possibilità di aggiungere fino a 10 argomenti alla propria bio, permettendo di elencare gli interessi personali o le community preferite. Threads suggerirà anche automaticamente argomenti di tendenza mentre si scrive un post, incentivando l'uso dei topic come strumento di scoperta e visibilità. Secondo Meta, infatti, i post che includono argomenti ottengono in media più visualizzazioni rispetto a quelli che ne sono privi. Il sistema sembra mutuato da quanto già accade su altre piattaforme, dove gli hashtag o i temi diventano dei veri e propri aggregatori di discussioni. In questo caso, però, l'approccio è più raffinato, con promemoria integrati nella fase di stesura del contenuto e suggerimenti intelligenti basati sulla popolarità dei topic.