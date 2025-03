Dopo anni, Hollow Knight: Silksong è stato aggiornato su Steam, che sia davvero in arrivo?

Le modifiche su Steam

La prima modifica è stata l'aggiunta dell'indicazione della presenza del gioco su GeForce Now, il servizio di cloud gaming in abbonamento di Nvidia. La seconda è stata la modifica all'anno del copyright del gioco, cambiato da 2019 a 2025.

Come possiamo considerare queste modifiche? Senza prenderle per un annuncio, mostrano come sia evidente che presto si potrebbe sapere qualcosa di nuovo su Hollow Knight: Silksong. L'inclusione su GeForce Now è necessariamente frutto di un accordo tra Team Cherry e Nvidia, accordo che si sarà basato su qualcosa di concreto, mentre il cambio di copyright al 2025 fa capire come, tendenzialmente, il gioco potrebbe davvero uscire nel corso di quest'anno. Da sottolineare che Team Cherry non aveva cambiato il copyright negli ultimi anni, quindi la scelta di farlo nel 2025 non può essere casuale.

Alcuni hanno subito ipotizzato che Hollow Knight: Silksong potrebbe tornare in occasione del Direct dedicato ai primi giochi di Nintendo Switch 2, previsto per il 2 aprile. In effetti non stupirebbe se un gioco così atteso e prestigioso facesse parte della line-up di lancio della nuova console. Comunque sia, potrebbe esserci anche un qualche annuncio autonomo, considerando la risonanza del gioco, che di suo non ha certo bisogno di appoggiarsi ad altri per farsi conoscere.

Detto questo, è giusto specificare che siamo di fronte ancora a delle mere ipotesi, visto che di confermato non c'è niente. Prendete quindi il tutto con le dovute cautele, anche perchè Silksong non è stato proprio un titolo dalla comunicazione lineare.