Pixel 9A e Gemini: l’IA di Google è in versione ridotta sul nuovo midrange

La limitazione principale non riguarda solo la potenza di calcolo, ma anche la memoria RAM . Il Pixel 9A dispone di 8 GB di RAM, contro i 12 GB del Pixel 9 e i 16 GB delle versioni Pro. Questo taglio di memoria ha conseguenze dirette sulle capacità dell'IA: alcune delle funzioni più avanzate non sono disponibili sul dispositivo. Tra queste spicca l'assenza dell'app Pixel Screenshots, che utilizza Gemini per rendere le schermate ricercabili e intelligenti, e la mancanza della funzione Call Notes, capace di generare riassunti automatici delle chiamate vocali.

Un’intelligenza artificiale che lavora solo quando serve

Nonostante le limitazioni, Gemini Nano XXS non è completamente assente dal Pixel 9A. La sua presenza è pensata per essere non permanente, cioè l'IA entra in funzione solo quando necessario, senza operare in background in modo continuo. Si tratta di una strategia per ridurre il consumo di risorse, tipica dei dispositivi con hardware più contenuto. Questo permette comunque al telefono di utilizzare funzioni come i riassunti audio all'interno dell'app Recorder, dove l'analisi avviene partendo dalla trascrizione testuale.

Il Pixel 9a

La scelta di offrire versioni differenziate di Gemini a seconda del modello non è una novità per Google. Già lo scorso anno, l'intelligenza artificiale era stata inizialmente esclusiva del Pixel 8 Pro, mentre il Pixel 8 "base" era rimasto fuori, almeno fino alle proteste degli utenti. Alla fine, anche quel modello ricevette Gemini Nano XXS, la stessa variante adottata oggi sul 9A. Una mossa che evidenzia come Google stia ancora bilanciando funzionalità e requisiti tecnici, nel tentativo di rendere l'IA disponibile su un ventaglio di dispositivi sempre più ampio.