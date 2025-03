Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 richiederebbe una connessione Internet anche per le versioni fisiche

Stando a una soffiata di billbil-kun, uno dei leaker più noti e affidabili del panorama videoludico, le edizioni fisiche di Indiana Jones e l'Antico Cerchio per PS5 richiederanno obbligatoriamente una connessione a Internet per giocare, quantomeno almeno per il primo avvio.

Come spiegato dalla "gola profonda" sia la versione Standard che quella Premium, che salvo imprevisti verranno presentate oggi assieme alla data di uscita, includeranno il gioco su disco. Tuttavia, sarà comunque necessario scaricare parte o buona parte dei file per poterlo avviare.