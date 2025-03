La data di uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 sta per essere annunciata?

billbil-kun aveva già riportato giorni fa che il gioco verrà lanciato su PlayStation 5 il 17 aprile , ma non aveva espresso certezze assolute in merito alla data di apertura delle prenotazioni, che a questo punto immaginiamo partiranno domani.

Sarà un successo?

Tempo fa Phil Spencer ha detto che Indiana Jones stava a Xbox come Spider-Man sta a PlayStation per far capire l'importanza e il potenziale di questo franchise, che tuttavia poi è stato scelto per far parte dei giochi che Microsoft avrebbe portato anche su altre piattaforme.

Indubbiamente i ragazzi di MachineGames hanno svolto un lavoro eccellente, sorprendendo tutti per il grado di fedeltà fra il tie-in e la saga cinematografica con protagonista Harrison Ford, cosa che è valsa a L'Antico Cerchio voti eccellenti da parte della stampa internazionale.

La versione PS5 verrà accolta con altrettanto entusiasmo e sarà in grado di totalizzare vendite importanti? Lo scopriremo nelle prossime settimane, a quanto pare.