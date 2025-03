Alice in Wonderland di J. Scott Campbell rivive nel cosplay di Kalinka Fox

La Alice in Wonderland di J. Scott Campbell rivive nello splendido cosplay realizzato da Kalinka Fox, che con questo lavoro ha ribadito il proprio talento con il makeup, la creazione dei costumi e la messa in scena.

Il classico Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll è stato reinterpretato in più occasioni e gli appassionati di videogiochi ricordano con affetto e nostalgia la rivisitazione inquietante e oscura di American McGee's Alice, tanto per fare un esempio.

Le illustrazioni di J. Scott Campbell, autore di numerose copertine variant per Marvel e DC, si distinguono invece per lo stile dinamico e sensuale, che l'autore ha utilizzato appunto anche per il mondo di Alice in Wonderland e i suoi personaggi.