Il cosplay di Harley Quinn firmato Kalinka Fox vi farà dimenticare Joker: Folie à Deux

In effetti quello dei "clown malvagi" sembra essere un tema che va forte di questi tempi , vedi anche gli ultimi lavori di Jessica Nigri. Certo, con il suo gran bel sorriso Kalinka non è stata da meno, e le foto lo confermano.

La modella russa ha deciso di vestire nuovamente i panni del celebre personaggio per regalarci un'interpretazione diversa dal solito , più vicina all'estetica dei clown al fine di celebrare l'ormai imminente Halloween, e il risultato è anche stavolta strepitoso.

Joker: Folie à Deux vi è piaciuto? Lo avete amato, lo avete disprezzato? Le opinioni in proposito sono parecchio discordanti. Sia come sia, il cosplay di Harley Quinn firmato Kalinka Fox ve lo farà dimenticare!

Follia in solitaria

Come dicevamo, la critica non ha apprezzato Joker: Folie à Deux ed è dunque improbabile che il sequel riesca a catturare l'attenzione come accaduto al primo capitolo, che proprio grazie ad alcuni importanti riconoscimenti era riuscito a portare tantissime persone a vederlo al cinema.

Sono invece sempre apprezzatissimi i cosplay realizzati da Kalinka Fox, una modella che negli ultimi anni ha fatto parecchia strada: lo dimostrano le sue ultime interpretazioni di Maria da Silent Hill 2, la Regina Marika di Elden Ring, Starfire dei Teen Titans e Nami da One Piece.