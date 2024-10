Gli incassi di Joker: Folie à Deux sono in linea con il primo film, ma la critica non ha apprezzato

Nel primo fine settimana di proiezione gli incassi di Joker: Folie à Deux risultano in linea con il primo film , ma la critica ha generalmente stroncato il sequel diretto da Todd Phillips e difficilmente si verificherà una crescita esponenziale come accaduto nel 2019.

La situazione attuale

Entrando nel dettaglio dei diversi mercati, Joker: Folie à Deux, che è stato presentato fin da principio come un musical, ha raggiunto la top 5 fondamentalmente ovunque, conquistando la prima posizione al botteghino nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Messico e in Francia.

In UK il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha realizzato incassi praticamente alla pari con Venom 2 e leggermente superiori a Dune e L'Impero del Pianeta delle Scimmie. In Italia, come spesso accade per le pellicole presentate a Venezia, Joker: Folie à Deux ha dominato con il 73% dei biglietti.

Il problema, come detto, è che a differenza dell'originale Joker non ci saranno probabilmente degli importanti premi a spingere i risultati del film, che dunque nelle prossime settimane potrebbe vedere un calo degli incassi.