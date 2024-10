Il nuovo trailer di Life is Strange: Double Exposure è un ritorno alle origini

Il nuovo trailer di Life is Strange: Double Exposure rappresenta un ritorno alle origini per Max, la protagonista dell'avventura, che ripercorre i giorni in cui ha scoperto di possedere dei poteri sovrannaturali, quando la sua vita è cambiata per sempre.

Il video si pone come il classico espediente per un recap di quanto avvenuto ai tempi dell'originale Life is Strange, con tanto di sequenze tratte dal gioco del 2015 in cui viene raccontata la prima avventura di Max sullo sfondo della città di Arcadia Bay.

Come sappiamo, la ragazza è in grado di riavvolgere il tempo: un'abilità che proverà a riutilizzare dopo tanto tempo in Double Exposure per salvare una sua amica, Sofi, che è stata misteriosamente uccisa.

Le cose però non vanno come Max si aspettava: il suo potere apre le porte verso una realtà alternativa in cui Sofi è ancora viva ma in pericolo, mentre il suo assassino si prepara a colpire ancora nella dimensione di partenza.