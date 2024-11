Life is Strange: Double Exposure cala di prezzo per la prima volta su Amazon Italia

Life is Strange: Double Exposure è disponibile da poche settimane ma è già disponibile con un valido sconto. Tramite Amazon Italia potete trovare una copia di Life is Strange: Double Exposure per PS5 al -18% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 60.99€, per la versione standard. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, anche perché il primo vero sconto proposto dalla piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Di cosa parla Life is Strange: Double Exposure

Life is Strange: Double Exposure ci rimette nei panni di Max, la protagonista del primo Life is Strange. Sono passati alcuni anni dal finale di tale gioco e Max ora fa la fotografa, sempre in cerca di luoghi abbandonati e distrutti. Trova un proprio posto però nella università Caledon, ma la sua nuova migliore amica viene assassinata: questo trauma risveglia nuovi poteri che le permettono di saltare tra due dimensioni. In una di queste la sua amica è ancora viva ma è in pericolo: dovremo quindi indagare in entrambe le realtà per capire cosa sta accadendo e fermare un assassino.

Noi dovremo esplorare vari ambienti, risolvere puzzle legati al passaggio tra due mondi simili ma diversi e decidere con le nostre scelte il destino dei personaggi attorno a noi e dell'intera università di Caledon.