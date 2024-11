Kunitsu-Gami: Path of the Goddess delude Capcom con vendite al di sotto delle aspettative

Nonostante sia stato accolto in maniera generalmente molto positiva dalla critica, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess non ha raggiunto i risultati previsti da Capcom, facendo registrare vendite al di sotto delle aspettative e rappresentando dunque un'uscita deludente per questa proprietà intellettuale inedita.

Il gioco, che mischia in maniera particolare elementi da gestionale, strategico e RPG all'interno di un contesto che rimanda alla mitologia nipponica, ha convinto un po' tutti tra recensioni di testate specializzate e utenti, ma questa accoglienza positiva evidentemente non si è tradotta in vendite.

Questo, almeno, per quanto riguarda quelle che erano le previsioni di Capcom prima del lancio, che a quanto pare sono rimaste distanti dai risultati ottenuti poi effettivamente sul mercato, sebbene non vengano forniti dati precisi al riguardo.