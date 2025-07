Kunitsu-Gami: Path of the Goddess festeggia il suo primo anno con un regalo

Capcom ha annunciato una bella novità per festeggiare il primo anno sul mercato di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: tutti i giocatori riceveranno un oggetto gratuito, il Talismano Mazo "Onde Yashichi". Capcom ha spiegato che equipaggiandolo su Soh, "la musica di sottofondo cambierà in stile retrò 8-bit in determinate situazioni, offrendo un'esperienza di gioco dal sapore nostalgico!"