Kunitsu-Gami: Path of the Goddess arriva su Nintendo Switch 2 e riceve un nuovo DLC e un trailer

Il particolare strategico ad ambientazione giapponese mitologica raggiunge anche Nintendo Switch 2 e in tale occasione si arricchisce di nuovi contenuti: in particolare questo strano DLC che ha soprattutto una funzione accessoria ma può risultare molto gradito ai giocatori nostalgici.

Tra gli annunci del Capcom Spotlight di ieri notte c'è stato spazio anche per Kunitsu-Gami: Path of the Goddess , che proprio in questo periodo celebra il suo primo anniversario con un trailer dedicato e un particolare DLC in arrivo, giungendo anche su Nintendo Switch 2 .

Un DLC musicale nostalgico

Equipaggiando il nuovo talismano Mazo, questo modifica la musica in alcune situazioni di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess donando una tonalità in linea con l'audio classico degli 8-bit e creando in questo modo un effetto nostalgico molto interessante.

L'aggiornamento con questo nuovo contenuto è previsto arrivare a luglio, in attesa di una data di uscita più precisa, celebrando in questo modo il primo anniversario del gioco, che è stato peraltro lanciato al day one direttamente su Game Pass ma è comunque disponibile su praticamente tutte le piattaforme, ora anche su Nintendo Switch 2.

Sulla nuova console Nintendo, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sfrutta peraltro la possibilità di utilizzare i controller Joy-Con in stile mouse, con la possibilità di passare in ogni momento da una modalità all'altra.

Lo stile mouse può tornare particolarmente comodo in un gioco di questo tipo, perché consente di navigare in maniera molto agevole sui menù, passando da una configurazione all'altra in tempo reale.