Kunitsu-Gami: Path of the Goddess consentirà di usare i Joy-Con 2 come mouse su Nintendo Switch 2: la notizia era passata un po' in sordina, nel marasma di conversioni annunciate per la nuova console della casa giapponese, ma valeva la pena di segnalarla pur con qualche giorno di ritardo.

Disponibile in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch 2, il prossimo 5 giugno, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess si aggiungerà dunque alla lista dei titoli che approfitteranno della modalità di controllo alternativa offerta dai Joy-Con 2, che possono appunto essere impugnati di lato e funzionare come mouse.

Un'opzione extra che risulterà senz'altro gradita ai giocatori che si avvicineranno per la prima volta all'originale esperienza ibrida offerta dal gioco Capcom, il cui gameplay miscela sequenze di combattimento, strategia e risoluzione di enigmi.

Nessun dubbio invece sul piano tecnico, visto che la nuova console Nintendo sembra perfettamente in grado di gestire la grafica di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess tanto in modalità portatile quanto in modalità docked.