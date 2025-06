Death Stranding 2: come scavare le Sorgenti Termali e dove trovarle

Ci sono ben due trofei collegati alle Sorgenti Termali che abbiamo trattato nella nostra soluzione completa : il primo richiede di "scrutare il cielo notturno", cosa che si può fare solamente immersi in una sorgente termale all'aria aperta, mentre il secondo richiede di "scavarne una" un compito che si rivelerà decisamente più criptico e complicato. In questa guida alle Sorgenti Termali su Death Stranding 2 spiegheremo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere, come si scavano e soprattutto dove trovare queste oasi di pace per prendersi un attimo di pausa dal marasma delle consegne australiane.

Le Sorgenti Termali e come scavarle

Durante la missione principale vi capiterà di incontrare due Sorgenti Termali: la prima si trova all'interno del Laboratorio di Heartman (vi basterà rientrare nell'edificio dopo aver completato il suo ordine specifico), mentre la seconda è situata fuori dalla Maternità, una struttura che dovrete visitare durante il Capitolo 7 della trama. La seconda sorgente è quella che ci interessa: entrando nella pozza situata appena fuori dalla Maternità, avrete la possibilità di tenere premuto il pulsante quadrato del Dual Sense per mettervi un secchio sulla testa; in questo modo verrete improvvisamente teletrasportati all'interno del Laboratorio di Heartman, dentro la prima sorgente incontrata.

Una volta arrivati a destinazione sarete contattati dall'Idrologa che vive nel Laboratorio e che vi domanderà di presentarvi al terminale garantendovi come ricompensa per l'aiuto alle sue ricerche un potenziamento permanente del CCP di Livello 2: da questo momento in avanti potrete costruire l'Escavatore per sorgenti termali, un oggetto unico attraverso il quale vi sarà possibile scavare, per l'appunto, nuove sorgenti. Questo strumento funziona come una sorta di radar: estraendolo e preparandolo per il posizionamento sentirete un suono che diventerà sempre più frequente sulla base della vostra distanza da una potenziale sorgente; raggiungendo le posizioni giuste e costruendo l'Escavatore vi sarà possibile attivare varianti uniche delle sorgenti: vediamo dove!