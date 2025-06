Death Stranding 2: guida alle miniere, come riattivarle e la posizione esatta

In Death Stranding 2 Kojima Productions ha deciso di introdurre le Miniere, delle strutture già presenti nel territorio australiano che hanno uno scopo ben preciso: in cambio di offerte in forma di cristalli chirali, permettono a Sam di estrarre enormi quantità di Materiali da Costruzione, che sono indispensabili per costruire strutture tramite i CCP ma soprattutto per ricostruire le strade e le monorotaie, che una volta ripristinate rendono estremamente più semplice l'approccio al territorio ostile. In totale sono presenti 9 miniere e ciascuna di esse è dedicata esclusivamente all'estrazione di un materiale specifico.

Ci sono due trofei legati alle miniere che abbiamo trattato nella guida dedicata: il primo richiede di riattivarne almeno tre, il secondo è legato al completo ripristino di un'intera linea della monorotaia, cosa che richiede anche l'attivazione delle miniere collegate. Tuttavia, la cosa più importante è la funzionalità di questi siti, perché visti i costi esorbitanti e la difficoltà nel trasporto di materiali si tratta dell'unica maniera sensata per ricostruire strade e monorotaie.

In questa guida alle miniere di Death Stranding 2 vediamo la loro posizione esatta, come funzionano e come premiano il giocatore.