Death Stranding 2: Guida completa ai Trofei e al Platino

Nota Importante: Abbiamo rimosso i Trofei legati alla storia dalla numerazione del PSN, inserendoli in fondo alla pagina. La guida non contiene spoiler relativi alla trama.

In questa guida ai Trofei e al Platino di Death Stranding 2: On the Beach vediamo nei dettagli come ottenere ogni singolo Trofeo evitando qualsiasi spoiler relativo alla trama, concentrandoci sulle attività secondarie e sugli obiettivi meno chiari.

Death Stranding 2: On the Beach ha espanso tantissimo la formula a base di consegne e spedizioni del primo capitolo, incrementando parecchio anche la quantità di attività secondarie e di deviazioni che è possibile imboccare dalla storia principale. Questa natura, oltre che nel gameplay, si è riflessa anche nella lista dei Trofei, affiancando a tutti quelli legati alla progressione anche una serie di obiettivi che richiedono di esplorare a fondo il continente australiano . Alcuni di essi, fra l'altro, sono legati a compiti particolarmente criptici, quindi non è assolutamente semplice capire cosa fare per portare a casa il risultato.

Tutti i Trofei di Death Stranding 2 e come ottenerli

Corriere Standard

Completa un ordine standard per la prima volta.

Per ottenere questo trofeo non bisogna fare altro che completare un Ordine Standard. Gli Ordini Standard sono quelli che non fanno parte né delle Missioni Principali né delle Richieste Secondarie, dunque si tratta delle varianti ripetibili che vengono offerte da qualsiasi Prepper. Al completamento dell'Ordine Standard otterrete il Trofeo.

Corriere Professionista

Completa 10 consegne, 10 recuperi, 10 eliminazioni/distruzioni come Ordini Standard.

Per ottenere questo trofeo dovrete, tramite la selezione di Ordini Standard offerti dai Prepper, portare a termine 10 missioni per ogni tipo. Vediamo nel dettaglio le categorie richieste:

Le consegne sono gli Ordini che vi chiedono di portare a termine una normale spedizione fra due strutture, contrassegnate dal simbolo di una cassa. Non c'è una valutazione specifica che dovete ottenere, ma sappiate che i carichi consegnati con meno del 5% di danni (o entro il tempo limite) vi garantiranno il grado S.

sono gli Ordini che vi chiedono di portare a termine una normale spedizione fra due strutture, contrassegnate dal simbolo di una cassa. Non c'è una valutazione specifica che dovete ottenere, ma sappiate che i carichi consegnati con meno del 5% di danni (o entro il tempo limite) vi garantiranno il grado S. I recuperi sono le missioni che vi richiedono di raggiungere un'area, recuperare degli oggetti nel mondo aperto e riportarli nella stessa struttura in cui avete ottenuto l'ordine, facilmente riconoscibili perché contrassegnati dall'icona di una freccia che indica verso il basso.

sono le missioni che vi richiedono di raggiungere un'area, recuperare degli oggetti nel mondo aperto e riportarli nella stessa struttura in cui avete ottenuto l'ordine, facilmente riconoscibili perché contrassegnati dall'icona di una freccia che indica verso il basso. Le eliminazioni e le distruzioni - contrassegnate dal simbolo di un teschio - sono le missioni che vi richiedono di eliminare delle CA o di distruggere oggetti posti negli accampamenti dei briganti: il modo più veloce per completarli è recarsi in strutture vicine all'acqua (il Pescatore, la Rabdomante) e accettare la missione "Elimina tutte le CA volanti". A differenza degli altri tipi di ordini, in questo caso il grado ottenuto è determinato dal numero di danni subiti da Sam durante la missione

Aiutare le persone a collegarsi

Completa una richiesta di aiuto per la prima volta.

Le richieste di aiuto sono quei piccoli cerchietti che incontrerete nel mondo aperto. Ne esistono due tipi diversi: quelle piazzate da altri giocatori e quelle posizionate dagli NPC.

Aprendo il menù del Terminale Anello con il pulsante Start potrete vedere le richieste di aiuto più vicine e a quel punto non dovrete fare altro che rispondere a quelle richieste facendo ciò che chiedono: magari dovrete costruire una struttura con un CCP o semplicemente consegnare dei materiali nell'area specifica.

Segni promettenti

Costruisci un cartello di richiesta di aiuto online per la prima volta.

Per costruire il cartello non dovete fare altro che accedere al menù dei cartelli (freccietta giù sulla croce direzionale) e sfruttare il menù radiale per selezionare "richieste di aiuto".

È indifferente quale scegliete, quindi selezionatene uno a caso e otterrete immediatamente il trofeo.

La mia prima struttura

Costruisci la tua prima struttura.

Per sbloccare questo trofeo dovete semplicemente costruire una qualsiasi struttura, andrà bene anche piazzare una semplice scala nel mondo di gioco.

Mastro costruttore

Costruisci ogni tipo di struttura.

A differenza delle apparenze questo è uno dei trofei più lunghi e impegnativi da ottenere e vi impegnerà per l'intera durata dell'avventura. In totale ci sono 18 strutture che dovrete realizzare: 12 strutture costruibili con i CCP, 3 gadget, 2 armi e un qualsiasi cartello. Le strutture si sbloccano progredendo nella storia e aumentando il livello di connessione con i prepper, ma c'è un caso particolare: l'Escavatore per Sorgenti Termali si può sbloccare solamente attraverso un Ordine Speciale che vedremo in seguito, nella sezione dedicata al trofeo delle sorgenti termali. Nel menu del Social Strand Service, visualizzando il vostro profilo Bridge Link, potrete tener traccia di quante strutture avete costruito.

Vediamo nel dettaglio tutte le strutture:

C.C.P.

Torre d'osservazione Cassetta postale Riparo dalla Cronopioggia Ponte Generatore Rampa di salto Teleferica Transponder Ponte Chirale Rifugio Escavatore per Sorgenti Termali (Speciale) Catapulta

Gadget:

Scala Chiodo da Arrampicata Cartello

Armi

Trappola Elettrica Scudo Portatile

Punto di partenza

Connetti il tuo Q-Pid per la prima volta.

Questo trofeo si sblocca automaticamente la prima volta che connetterete una nuova struttura alla Rete Chirale, quindi non si può mancare.

Connessioni continue

Collega tutte le strutture usando il Q-Pid

Per ottenere questo trofeo dovrete connettere alla Rete Chirale ogni singola struttura e Prepper disponibile in Death Stranding 2: On the Beach, quindi non solamente le strutture che fanno parte della trama ma anche e soprattutto tutti gli NPC facoltativi. Spesso per poter collegare i Prepper facoltativi dovrete recuperare del carico indirizzato a loro nel mondo di gioco e consegnarlo alla loro struttura, che tuttavia non sarà visibile sulla mappa. Qui vi lasceremo una lista di tutti i Prepper opzionali, ma abbiamo realizzato una guida dedicata che ne indica la posizione esatta.

Messico:

Il Bokka

L'Artista

Australia:

Il Comandante Solitario

L'Inventore

L'Architetto

Il Pioniere

Il Cacciatore di fantasmi

Il Pescatore

L'Ingegnere Aeronautico

Il Catrameuta

BPAS

Mr Impossibile

Unire cuori e menti

Massimizza il legame con tutte le strutture.

Per ottenere questo trofeo dovrete portare fino a 5 Stelle il legame con ogni singola struttura e ogni Prepper di Death Stranding 2: On the Beach. Si tratta senza dubbio del trofeo più lungo e più difficile di tutto il gioco, perché dovrete completare ordini a non finire e riportare carico perduto fino a portare il legame al massimo. Alcuni Prepper, fra l'altro, richiederanno il completamento di missioni dedicate per il raggiungimento del grado 5 (il Pescatore, per esempio), quindi spesso non basterà ripetere gli Ordini Standard all'infinito. Il nostro consiglio è quello di armarsi di un fuoristrada, ricostruire tutte le autostrade o erigere una rete di teleferiche per facilitarvi il compito, in ogni caso è un'attività alla quale dovrete dedicarvi dopo aver completato l'avventura, quando avrete a disposizione tutti quanti i gadget e i veicoli di Sam. Vediamo dei metodi per incrementare più velocemente il legame:

I carichi di altri corrieri lasciati in consegna presso le strutture o presso i box postali possono aiutarvi a massimizzare molto più velocemente il legame: quando partite per un ordine, controllate sempre se nella struttura di partenza ci sono carichi da portare nella vostra stessa destinazione.

lasciati in consegna presso le strutture o presso i box postali possono aiutarvi a massimizzare molto più velocemente il legame: quando partite per un ordine, controllate sempre se nella struttura di partenza ci sono carichi da portare nella vostra stessa destinazione. Le richieste di aiuto sono un modo eccellente per ottenere mi piace da strutture specifiche. Aprendo il Terminale Anello con start potete accedere all'apposito menù e controllare quelle vicino a voi.

sono un modo eccellente per ottenere mi piace da strutture specifiche. Aprendo il Terminale Anello con start potete accedere all'apposito menù e controllare quelle vicino a voi. Il mondo è pieno di carichi smarriti da strutture, ma in alcuni casi può succedere di trovarne gruppi di tre molto lontano dal luogo di consegna che, se riportati al proprietario, garantiscono almeno 200 mi piace per ogni pezzo. Questo è in assoluto il modo più veloce per incrementare il legame.

Crescita personale

Attiva un aggiornamento APAS per la prima volta.

Questo trofeo si sblocca semplicemente sbloccando un perk nel menù APAS di Sam. Per accedere al menù di potenziamento APAS vi basta attivare il Terminale Anello con il pulsante Start e selezionare un qualsiasi nodo di potenziamento.

Quello? Mi piace!

Invia un Mi Piace per la prima volta.

Trofeo autoesplicativo: inviate un Mi Piace a una qualsiasi struttura costruita da un altro giocatore per sbloccarlo.

È un piacere

Ricevi un totale di 2400 mi piace completando Ordini.

Anche questo trofeo si sblocca praticamente in automatico, dato che dovete raggiungere quota 2400 mi piace ricevuti dagli NPC per aver completato le loro normali richieste.

Il corriere più amato da tutti

Ricevi un totale di 50000 mi piace per aver completato Ordini.

Stesso discorso del trofeo precedente, ma in questo caso dovrete raggiungere quota 50000 mi piace ricevuti dagli NPC per aver completato Ordini Standard, Secondari e anche Principali.

La mia prima sessione di allenamento

Completa un programma di addestramento VR per la prima volta.

Dalla vostra cabina della DHV Magellan dovete semplicemente accedere all'addestramento VR e portare a termine una qualsiasi missione per ottenere il trofeo.

Primo scorcio di SSS

Leggi un post su SSS per la prima.volta

Anche in questo caso bastano pochi istanti: aprite il Terminale Anello con il pulsante start e accedete al Social Strand Service per leggere i post dei vari personaggi.

Un tocco personale

Decora la tua stanza privata con un'istantanea della schemata scattata in modalità foto.

Per ottenere questo trofeo dovete accedere a una stanza privata, il che significa che dovrete abbandonare la DHV Magellan e raggiungere un centro di smistamento che ne sia dotato, come per esempio i terminali Knot (East Knot, South Knot, eccetera). A quel punto, tramite lo schermo, potrete utilizzare una vostra foto come fondale per sbloccare il trofeo: la foto dev'essere realizzata tramite la modalità foto di Death Stranding 2, attivabile tramite la sezione sinistra del touchpad del Dual Sense.

Custode delle creature

Consegna un animale selvatico al rifugio per animali per la prima volta.

Per ottenere questo trofeo dovrete catturare un animale selvatico e portarlo indenne al Rifugio per Animali, struttura che si attiva durante la trama principale immediatamente dopo l'incontro con Rainy. C'è però una particolarità per questa missione: non dovrete recuperare un animale tramite un ordine emesso dal rifugio, ma dovrete trovarne uno che si aggira libero nel mondo di gioco. Gli animali vengono illuminati di blu dalla scansione dell'Odradek e devono essere raggiunti a piedi per essere infilati nell'apposito trasportino. Non è raro imbattersi in canguri ed echidna, probabilmente le varianti più comuni che dovreste essere in grado di trovare nelle vicinanze del Rifugio o nella valle immediatamente adiacente.

Salvatore di esemplari rari

Consegna un esemplare albino al rifugio per animali per la prima volta.

Questo trofeo si ottiene recapitando una variante albina di un animale al Rifugio per Animali. Si tratta di varianti totalmente bianche degli animali normali ed è possibile trovarne esclusivamente uno per ogni categoria nel mondo di gioco. Alcune delle loro posizioni (che sono sempre fisse) si possono rivelare completando le richieste di aiuto emesse dal Pioniere (un Prepper opzionale nella zona desertica del gioco), perché le posizioni in cui dovrete recuperare i materiali coincidono con quelle del canguro, dell'echidna e dell'uccello lira albino.

L'animale albino più semplice da catturare per ottenere il trofeo è il canguro, perché si trova nel deserto subito a nord rispetto alla Scienziata dei Dati e si può individuare piuttosto facilmente con l'Odradek.

Strada sistemata

Ricostruisci una sezione stradale.

Se avete giocato l'originale Death Stranding non servono spiegazioni: non dovete fare altro che individuare un'Asfaltatrice, probabilmente la prima la incontrerete vicino al centro metereologico all'ingresso dell'Australia, e consegnare i materiali richiesti per ricostruire un'autostrada. Le autostrade sono i metodi più semplici per ottenere milioni di Mi Piace da altri corrieri.

Scavare più a fondo

Ripristina tre miniere.

Questo trofeo si ottiene rimettendo in funzione almeno 3 delle miniere situate in Australia. Le miniere permettono di spendere Cristalli Chirali per estrarre altri materiali di costruzione, il che rappresenta il metodo più veloce in assoluto per ottenere materiali da costruzione in grande quantità. In Death Stranding 2 sono presenti in totale 9 miniere, ma in questo caso analizzeremo solamente le tre più vicine alle strutture principali, in modo tale da consentirvi di ottenere il trofeo il prima possibile. Per ripristinare le miniere avrete bisogno di Leghe Speciali e Resine.

Miniere:

Collefumo : Accettare l'Ordine Secondario 104 dall'Osservatorio Ambientale Occidentale vi consentirà di riattivare questa miniera gratuitamente.

: Accettare l'Ordine Secondario 104 dall'Osservatorio Ambientale Occidentale vi consentirà di riattivare questa miniera gratuitamente. Miniera Nord di F1 : Questo miniera si trova direttamente a nord di West Fort Knot e si attiva durante l'Ordine Principale 013.

: Questo miniera si trova direttamente a nord di West Fort Knot e si attiva durante l'Ordine Principale 013. Miniera Cratere F3: Questa miniera si trova direttamente a nord della Rabdomante ed è collegata a un'altra stazione della monorotaia. La Rabdomante fa parte di un Ordine Principale e si trova a nord del Centro di Distribuzione F2 Sud.

Sul binario giusto

Ripristina e rendi completamente operativa una linea della monorotaia.

Le linee della monorotaia hanno sempre come punto di partenza un terminale Fort, quindi per esempio se ne trova una che comincia proprio a West Fort Knot. Il loro percorso passa tramite delle miniere, come per esempio la Miniera Nord di F1 a nord di West Fort Knot, e arriva a un Centro di Distribuzione. Per poter sbloccare il trofeo dovrete ricostruire completamente una linea della monorotaia attivando anche la miniera che si trova nel mezzo.

La linea più facile, per questo motivo, è quella che passa per le seguenti fermate:

West Fort Knot Miniera Nord di F1 Centro di Distribuzione F2 Sud Miniera Cratere F3

Sempre all'erta

Consegna un'assistenza di emergenza per la prima volta.

Le assistenze di emergenza sono delle speciali richieste di aiuto che si manifestano quando una struttura si trova in pericolo a causa dell'ambiente. Potete individuarle molto facilmente perché vengono indicate sulla mappa dell'Australia come delle icone con un martello giallo. Una volta raggiunta la posizione dovrete semplicemente inserire nel terminale della struttura materiali o cristalli chirali per sbloccare il trofeo.

Sorgente di calore

Scava una sorgente termale per la prima volta.

Questo è un trofeo molto più complicato e segreto di quel che potrebbe sembrare: le sorgenti termali si trovano nel mondo di gioco in alcune posizioni fisse come il Laboratorio di Heartman, ma per ottenere questa variante dovrete scavarne una utilizzando un gadget segreto. La prima cosa che dovete fare è raggiungere La Maternità, una struttura che s'incontra durante l'Episodio 7 della trama principale. All'esterno troverete una sorgente termale naturale nella quale potrete immergervi per fare il bagno.

Una volta a mollo, selezionate l'opzione per mettere il secchio in testa, cosa che vi condurrà al Laboratorio di Heartman, dove potrete parlare con l'Idrologa per aggiungere permanentemente alle costruzioni dei C.C.P di livello 2 e 3 l'Escavatore per sorgenti termali. A questo punto dovrete utilizzare l'Escavatore in alcune posizioni predefinite della mappa per poter scavare una nuova sorgente.

La sorgente più facile da raggiungere si trova vicino al Rifugio per Animali: partendo dalla struttura andate verso nord-est fino al bordo della collina e potrete scavare per rivelarla. Ogni sorgente termale ha un effetto unico, dunque abbiamo realizzato una guida dedicata che mostra tutte le posizioni.

Scritto nelle stelle

Scruta il cielo notturno per la prima volta.

Anche questo trofeo è legato alle sorgenti termali: immergendovi in una sorgente termale all'aperto, durante la notte, avrete l'opzione di scrutare il cielo con il pulsante L1. Il luogo più semplice dove farlo, ovviamente, è la sorgente già presente presso La Maternità. Una volta che guarderete il cielo potrete osservare le stelle per trovare delle costellazioni, ottenendo dei Mi Piace e sbloccando dei trofei.

I corrieri fanno girare il mondo

Effettua un baratto con un corriere per la prima volta.

A partire dall'Episodio 3 della trama i corrieri gestiti dagli NPC inizieranno a girare per il mondo e se ne incontreranno sempre di più sulla base delle strade ricostruite e degli accampamenti di briganti ripuliti. Spesso si possono incrociare nelle vicinanze delle strutture dei Prepper, altrimenti proprio nei paraggi delle strade. Se vi avvicinerete, qualche volta prenderanno un pezzo d'equipaggiamento che stanno trasportando e ve lo offriranno, protendendo le mani verso Sam: a quel punto dovete semplicemente avvicinarvi e raccoglierlo, dopodiché aprire il vostro menù del carico e lasciare qualcosa a terra. Non appena il corriere NPC raccoglierà il vostro oggetto sbloccherete il trofeo.

Uno spettacolo privato!

Assisti a una performance dal vivo nella tua stanza privata.

Questo è un trofeo estremamente difficile da ottenere perché richiede il completamento di una serie di step molto specifici che diventano disponibili a partire dall'Episodio 3 dell'avventura di Sam:

Dovete sbloccare Il Musicista come Prepper in Australia e collegarlo alla rete chirale. A questo punto recatevi a bordo della DHV Magellan nella vostra stanza privata (le stanze private delle strutture non funzioneranno). Tramite il Terminale Anello aprite la riproduzione musicale e scegliere il brano Horizon Dreamer di Daichi Miura. Una volta che la canzone è partita guardate verso Dollman e lo noterete che balla a ritmo della musica. Interagite con Dollman e vi chiederà se avete un momento libero: rispondendogli positivamente accederete alla performance in live, e una volta conclusa (o quando l'avrete abbandonata) sbloccherete questo trofeo.

Quindi SEI TU il Pizzaiolo!

Scopri la verità sul conto del pizzaiolo.

Una volta raggiunto l'Episodio 7 della trama principale sbloccherete Il Pizzaiolo, un prepper che vi offrirà le immancabili missioni di consegna della pizza. Non entreremo nei dettagli per non rovinarvi la sorpresa, ma il vostro obiettivo è quello di portare il legame fino a 3 stelle, cosa che vi risulterà molto semplice recuperando i Katranga del Pizzaiolo (carichi abbandonati) che potete trovare nelle basi dei muli, specialmente in quella vicino a East Knot City. Una volta raggiunte le tre stelle il Pizzaiolo vi inviterà all'interno e potrete scoprire la verità sul suo conto, ottenendo il trofeo e anche l'accesso a una serie di strumenti a dir poco unici.

Scontro finale al lago di catrame

Sconfiggi il Signore del lago di catrame.

Questa è la missione finale del Pescatore, prepper opzionale che si trova sul lago di F5 e che si può sbloccare semplicemente tramite l'ordine opzionale del Centro di Distribuzione F5. Per poter sbloccare l'ordine finale dovete portare il legame fino a 4 stelle completando le sue richieste, che sono piuttosto rare: il metodo migliore è affrontare ogni volta che è possibile l'ordine "Elimina tutte le CA fluttuanti". Una volta sbloccato l'ordine opzionale del Signore del lago di catrame, dovrete affrontare una lunga missione:

Fabbricate diversi armamenti e almeno una Granata EX Recatevi nella Fabbrica di Armi nel deserto Affrontate la CA speciale (Delfino) e quando è in fin di vita (barra della salute rossa) catturatela con la Granata EX Raggiungete il centro del lago di catrame F5 (il metodo più veloce è utilizzare una Bara Volante) e quando emergono gli edifici dal terreno liberate la CA catturata dal menù radiale Affrontate e sconfiggete il Signore del lago di catrame (vi servirà parecchia potenza di fuoco)

Centauri senza testa smascherati

Risolvi l'enigma dei centauri senza testa.

Questo trofeo prevede il completamento di un ordine secondario unico accessibile tramite il Cacciatore di fantasmi, prepper opzionale che si può incontrare in seguito all'attivazione di East Fort Knot. Una volta che avrete raggiunto la Cronobiologa inizieranno ad apparire carichi da consegnarli e dovrete raggiungere le 2 stelle per poter attivare il suo ordine esclusivo. Vi chiederà semplicemente di raggiungere un'autostrada collocata appena fuori da East Fort Knot per indagare riguardo i misteriosi centauri senza testa: una volta raggiunta l'area segnalata sulla mappa troverete ad attendervi una bella sorpresa.

Salvatore di Terminal Fort Knot

Impedisci che Terminal Fort Knot venga inghiottita da una voragine.

I segni lasciati dai giganti

Raggiungi il covo delle CA nel cratere di F3.

Questo trofeo è legato al completamento di un'attività nel mondo aperto, dunque non è legata ad alcun ordine. Ciò che dovrete fare è riuscire a raggiungere il cratere di F3 all'estremo nord della mappa, poco lontano da prepper come la Rabdomante e il Pioniere. Il problema è che la fascia di catrame in quest'area è profonda, quindi vi sarà impossibile attraversarla a piedi: il metodo più semplice per raggiungere il cratere è utilizzare la Bara Volante per navigare tranquillamente sopra il catrame.

Una volta raggiunto il cratere di F3 dovrete raggiungere l'isoletta posta nel centro per sbloccare il trofeo; il problema è che avrà inizio anche lo scontro con un boss molto potente, dunque dovete compiere una scelta: o vi presentate davvero armati fino ai denti (si tratta di uno dei boss più potenti del gioco) oppure scappate via non appena ottenuto il trofeo. La missione finale offerta dall'Avventuriero vi richiede di raggiungere questo luogo.

La vera storia del Cacciatore di fantasmi

Svela la verità sul conto del Cacciatore di fantasmi.

Questo è un trofeo molto particolare che diventa disponibile solamente dopo aver completato l'intera avventura di Death Stranding 2. Quando avrete finito il gioco avrete l'opportunità di attivare tramite il menù di Sistema il Q-Pid della Drawbridge (direttamente nella prima pagina delle impostazioni) e così facendo diminuirete tantissimo il numero di incontri ostili nel mondo di gioco, di fatto ponendo una sorta di sigillo al legame con la spiaggia.

A questo punto dovete recarvi dal Cacciatore di fantasmi con il Q-Pid attivo e provare a interagire con il suo terminale. Una volta fatto, aprite di nuovo le opzioni, disattivate il Q-Pid e interagite nuovamente con il terminale per scoprire la verità e ottenere il trofeo.

Ti presento la mia amiCA

Cattura una CA grande per la prima volta.

Durante l'Episodio 8 della Trama Principale incontrerete la Metagenomicista, una prepper che vi offrirà in regalo le Granate EX con cui avrete l'opportunità di catturare le CA Grandi. La Metagenomicista vi offrirà anche l'ordine principale 033, che vi richiederà di raggiungere il Centro Logistico lì vicino. Lungo la strada, sulla riva del lago di catrame, sarete attaccati da ben due CA grandi: riducendole in fin di vita (barra della salute rossa) dovete semplicemente aspettare che aprano la bocca e lanciare la Granata EX nella loro bocca, catturando le CA e ottenendo il relativo trofeo.

Buonanotte e sogni d'oro

Sconfiggi la creatura chirale dorata.

Le creature chirali dorate sono delle versioni speciali delle CA piccole che s'incontrano spesso nel mondo di gioco, riconoscibili per il colore dorato. Sono estremamente veloci e si getteranno nel catrame poco dopo aver visto Sam, quindi devono essere eliminate furtivamente non appena individuare. Si possono trovare in tutte le zone in cui il catrame sgorga dal terreno e sono presenti cristalli chirali, come per esempio vicino alle Miniere, ma c'è un luogo specifico dove è particolarmente facile eliminarle: partendo dal Rifugio per Animali, procedete verso sul per incontrare una pozza di catrame che avrà sempre un paio di creature dorate. Avvicinatevi furtivamente e fate fuoco con un'arma per eliminarle, sbloccare il trofeo e ottenere anche parecchi cristalli chirali. Ricordano un po' le Lucertole della Titanite di Dark Souls.

Spedizione superlativa

Raggiungi il livello corriere 40 o più alto in tutte le categorie.

Per ottenere questo trofeo dovete portare almeno al livello 40 tutte le statistiche principali di Sam alla base del profilo corriere SSS, ovvero:

Corriere : Si incrementa portando a termine ordini e in generale portando a destinazione qualsiasi pacco.

: Si incrementa portando a termine ordini e in generale portando a destinazione qualsiasi pacco. Combattimento : Questa statistica incrementa per ogni nemico sconfitto, sia umano che CA, sia in ordini specifici che non. Il metodo più facile per massimizzarlo è attendere le fasi finali del gioco per accettare ordini dedicati, ma è anche possibile - durante ordini normali - abbattere briganti per farlo salire molto più in fretta.

: Questa statistica incrementa per ogni nemico sconfitto, sia umano che CA, sia in ordini specifici che non. Il metodo più facile per massimizzarlo è attendere le fasi finali del gioco per accettare ordini dedicati, ma è anche possibile - durante ordini normali - abbattere briganti per farlo salire molto più in fretta. Furtività : L'incremento è legato agli ordini che vengono completati attraversando zone di CA e basi dei briganti senza essere individuati dai nemici ed eliminandoli in maniera furtiva.

: L'incremento è legato agli ordini che vengono completati attraversando zone di CA e basi dei briganti senza essere individuati dai nemici ed eliminandoli in maniera furtiva. Altruismo : Questa statistica incrementa costruendo strade, monorotaie e miniere, ma soprattutto consegnando carichi smarriti e carichi di altri corrieri, nonché rispondendo alle richieste di aiuto.

: Questa statistica incrementa costruendo strade, monorotaie e miniere, ma soprattutto consegnando carichi smarriti e carichi di altri corrieri, nonché rispondendo alle richieste di aiuto. Bridge Link: Questa statistica incrementa sulla base dei Mi Piace che assegnate ad altri corrieri ma soprattutto da quelli che ricevete. Costruire strutture utili è l'unico modo per incrementare questa categoria, e ovviamente il modo più semplice è realizzare autostrade, generatori, ponti e rampe da salto. Può sembrare complessa da massimizzare, ma se vi dedicate alla costruzione non avrete troppi problemi.

Corriere compulsivo

Consegna un totale di 500 parti di carico.

Dal momento che per finire solamente l'avventura principale dovrete consegnare circa 2500 parti di carico, è probabile che otterrete automaticamente questo trofeo verso la metà dell'avventura.

Carico come un mulo

Consegna un carico del peso totale di due tonnellate.

Anche questo è un trofeo cumulativo, quindi dovrete raggiungere un totale di due tonnellate di carico trasportate, cosa che accadrà verso la metà dell'avventura in maniera pressoché automatica.

Consegne a lungo raggio

Raggiungi una distanza totale di 80 km percorsa durante il completamento degli ordini.

Esattamente come nel caso dei due trofei precedenti si tratta di un obiettivo cumulativo che raggiungerete verso la metà dell'avventura semplicemente completando gli Ordini Principali e quelli facoltativi.