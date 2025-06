Disponibile l'espansione Il Bosco di Eevee per GCC Pokémon Pocket

L'espanione "Il Bosco di Eevee" è disponibile da oggi per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket. È composta da più di 100 nuove carte "cariche di tenerezza" e "tutte da collezionare", per dirla come The Pokémon Company. L'annuncio ufficiale parla anche della disponibilità di "uno sfondo e una copertina inediti raffiguranti questi Pokémon, perfetti per mettere le tue nuove carte in bella mostra."