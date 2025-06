GCC Pokémon Pocket annuncia la nuova espansione Il Bosco di Eevee: vediamo data di uscita e nuove carte

Non manca molto, dunque, all'arrivo di questo nuovo pacchetto d'espansione che arricchirà ulteriormente il mondo di GCC Pokémon Pocket con l'arrivo di altre creature e carte di vario tipo, con protagonista speciale ovviamente Eevee e tutte le sue evoluzioni peculiari.

The Pokémon Company ha annunciato la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket , intitolata Il Bosco di Eevee e contenente ovviamente diverse nuove carte di cui alcune sono già state svelate, insieme alla data di uscita fissata per il 26 giugno 2025.

Tante nuove carte in arrivo

Nel trailer di presentazione di Il Bosco di Eevee possiamo già vedere alcune di quelle che saranno le carte più rare e preziose di questo nuovo pacchetto d'espansione, chiaramente legate al protagonista e alle sue diverse trasformazioni.

Tra queste troviamo Eevee-ex, Flareon-ex e Sylveon-ex, ma possiamo aspettarci diverse varianti e tipologie di Flareon, Jolteon, Vaporeon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon. Altre evoluzioni Eevee saranno poi protagoniste di carte normali, con illustrazioni anche speciali.

Altre carte svelate sono Espeon e Alcremie, ma le creature saranno veramente tante, considerando che l'espansione dovrebbe essere costituita da oltre 100 nuove carte da collezionare, che andranno ad espandere in maniera notevole il catalogo da collezionare.

Alla fine del mese scorso abbiamo visto l'aggiornamento per i match classificati, in un percorso di evoluzione costante del gioco, oltre all'espansione Crisi Ultradimensionale, a dimostrazione di un supporto davvero continuativo da parte di The Pokémon Company.