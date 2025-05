GCC Pokémon Pocket svela l'aggiornamento per i match classificati: diventeranno più divertenti

Ora il team di sviluppo di è dichiarato d'accordo con i fan e ha quindi annunciato che proporrà un aggiornamento per i match classificati .

GCC Pokémon Pocket ha da tempo aggiunto la modalità classificata per le battaglie competitive, un modo per spingere i giocatori a continua a giocare e divertirsi mentre si scontrano l'uno con l'altro. Al tempo stesso, però, la community sin dall'inizio è stata convinta che il tutto potesse essere migliorato .

Le novità previste per GCC Pokémon Pocket

L'annuncio è avvenuto tramite i social media, come potete vedere poco sotto, con un elenco delle novità attese che sono previste per la fine di giugno e la fine di luglio.

Il team spiega: "I seguenti aggiornamenti sono previsti per rendere più piacevoli le partite classificate:

A partire dalla stagione che inizierà a fine giugno , verrà aggiunto un bonus di vittorie consecutive ai gradi Ultra Ball e Master Ball.

, verrà aggiunto un bonus di vittorie consecutive ai gradi Ultra Ball e Master Ball. A partire dalla stagione che inizia a fine luglio, i giocatori non scenderanno più dai seguenti ranghi a metà stagione: da Master Ball a Ultra Ball e da Ultra Ball a Mega Ball.

"Si prega di notare che al momento non è prevista una modifica ai cali di rango applicati all'inizio della stagione. Grazie a tutti per aver fornito il vostro feedback e per aver continuato a mostrare il vostro supporto al gioco!"

In breve, questo aggiornamento migliora le ricompense e diminuisce il rischio di vedere il proprio grado calare nel corso del tempo.

