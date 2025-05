Gamelife-GameStop celebra il lancio di Nintendo Switch 2 con un evento speciale a mezzanotte

Si tratterà, dice il comunicato, di un'occasione unica per essere tra i primi in Italia a portare a casa la nuova console ibrida di Nintendo, vivendo un momento speciale con tante attività e divertimento insieme.

L'iniziativa è organizzata dallo store Gamelife-GameStop di CityLife Shopping District, in Piazza Tre Torri a Milano : dalle ore 21:30 del 4 giugno, alle ore 00:30 del 5 giugno, il negozio aprirà le sue porte a tutti gli appassionati intenzionati a condividere questo salto generazionale in compagnia.

Nintendo Switch 2 è ormai in arrivo, con la data di uscita fissata per giovedì prossimo, 5 giugno, e per l'occasione Gamelife-GameStop ha intenzione di celebrare l'evento con un'apertura straordinaria serale durante la quale si potrà assistere al lancio a mezzanotte della console.

Una serata di festeggiamenti

A quanto pare, anche coloro che non hanno prenotato la console potranno tentare di acquistarne una, visto che si parla di un'ampia disponibilità di Nintendo Switch 2 per l'occasione, cosa che dovrebbe consentire anche a chi non ha proceduto al preorder di poter ottenere una unità.

Inoltre, sarà anche possibile accedere all'acquisto con permuta sul momento: in base a quanto riferito, "il pubblico avrà anche l'opportunità di ottenere un valore eccezionale per l'usato, rendendo l'acquisto della nuova console ancora più vantaggioso".

Il punto vendita Gamelife-GameStop, per l'occasione, sarà completamente brandizzato Nintendo Switch 2, con una serie di iniziative che contribuiranno a ravvivare l'attesa per la mezzanotte e il lancio della nuova console.

"Animazione in stile Nintendo, photo opportunity a tema, passando per giochi e sfide: tutto sarà studiato per creare un'atmosfera di festa indimenticabile", si legge nel comunicato.

L'obiettivo è celebrare insieme l'arrivo di Nintendo Switch 2, rendendo il conto alla rovescia fino alla mezzanotte un momento di divertimento e condivisione per tutti i fan.

Come abbiamo visto, in preparazione dell'arrivo della nuova console Nintendo ha aggiornato la lista dei giochi compatibili su Nintendo Switch 2, inoltre ha pubblicato oggi un aggiornamento di sistema per Nintendo Switch che coinvolge anche novità per l'abbonamento Nintendo Switch Online, in particolare sulla nuova console.