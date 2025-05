Nintendo Switch Online migliora l'app e introduce nuove opzioni per Nintendo 64 su Switch 2

Con l'arrivo di Nintendo Switch 2, anche l'abbonamento Nintendo Switch Online riceve alcune novità specifiche per la nuova console in arrivo, con vari miglioramenti all'app dedicata e nuove opzioni aggiunte all'emulazione di Nintendo 64.

Sono ore di preparativi per Nintendo, che in quest'ultimo periodo ha pubblicato un aggiornamento di sistema per Nintendo Switch e vari update specifici per i giochi, come quello arrivato oggi per Animal Crossing: New Horizons, e a quanto pare anche Nintendo Switch Online si aggiorna in vista del lancio della nuova console.

I cambiamenti sono diversi soprattutto per quanto riguarda l'app ufficiale, che riceve modifiche anche per adattarsi all'interfaccia di Nintendo Switch 2, ma particolarmente interessanti sono anche le novità sul fronte Nintendo 64.