Marvel's Wolverine rispunta in un tweet di Insomniac Games: ci lavoreranno degli stagisti

Insomniac Games negli anni tra la fine della generazione PS4 e l'inizio di PS5 è stata parecchio attiva, lavorando a Marvel's Spider-Man Miles Morales, la remaster del primo capitolo, il seguito e persino a un nuovo Ratchet and Clank. Successivamente però il team è tornato in pura fase creativa e, come ben sappiamo, si sta occupando di Marvel's Wolverine.

Non sappiamo praticamente nulla di questo videogioco, ma ora la compagnia lo ha citato in un piccolo tweet online.