Squad 22: ZOV è un nuovo gioco su Steam sospettato di fare propaganda per l'esercito russo

In base ad alcune segnalazioni, effettuate in particolare dal Centro ucraino per la lotta alla disinformazione, sembra che il nuovo sparatutto tattico Squad 22: ZOV , introdotto di recente nel catalogo di Steam , possa essere una sorta di strumento di propaganda dell'esercito russo .

Uno strumento di propaganda?

Considerando la situazione internazionale, già la questione di per sé appare piuttosto sospetta, ma evidentemente Squad 22: ZOV deve aver passato le varie certificazioni di Steam visto che ha una sua pagina ufficiale dove viene segnalato come "in arrivo", con lancio che dovrebbe avvenire proprio in questi giorni.

Un'immagine dall'alto dello sparatutto tattico Squad 22: ZOV

Secondo quanto riferito da Simulation Daily, sito che ha approfondito la conoscenza sul gioco, sembra che l'account X di SPN Studio abbia pubblicato in passato dei messaggi dal gusto a dir poco dubbio, come l'aver riferito che il fatto che l'Ucraina si rifiuti di arrendersi potrebbe fornire l'opportunità di "avere un bel po' di contenuti e missioni in più nel gioco".

Nella descrizione ufficiale su Steam si legge inoltre che il gioco è stato "progettato con l'aiuto di veterani e soldati attivi russi, offrendo un'esperienza di guerra di fanteria autentica e intensa", e inoltre "è ufficialmente raccomandato dall'esercito russo come manuale di tattica di fanteria di base per l'addestramento dei cadetti e della Yunarmy".

I consulenti che hanno collaborato allo sviluppo vengono menzionati come "eroi della Federazione Russa" che hanno preso parte ai combattimenti nella regione SMO", con la sigla che sta per "Special Military Operation", ovvero l'operazione di invasione dell'Ucraina.

Per il Center for Countering Disinformation dell'Ucraina, Squad 22: ZOV sarebbe "un elemento chiave per il lavaggio del cervello della popolazione, che riflette la versione del governo russo sugli eventi relativi all'invasione dell'Ucraina e glorifica il servizio militare", spingendo la propaganda di guerra in tutti i settori della vita, compresa anche una notevole spinta governativa in settori dell'intrattenimento come l'e-sport.