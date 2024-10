Da Marvel's Wolverine a Perfect Dark: il director Brian Horton è passato da Insomniac a The Initiative

Altri cambiamenti e passaggi di personale di rilievo tra Insomniac Games e The Initiative: continua ad esserci una sorta di filo rosso che unisce due tra i più rilevanti team interni di Sony PlayStation e Xbox con il passaggio di Brian Horton da Marvel's Wolverine a Perfect Dark.

Si tratta in pratica del percorso inverso rispetto a quello fatto da Drew Murray ex-design director di The Initiative che aveva avviato lo sviluppo di Perfect Dark, tornato successivamente a Insomniac Games. In questo caso, Horton era stato annunciato come creative director di Marvel's Wolverine nel 2021, ma a quanto pare ha lasciato progetto e team già dall'estate scorsa e lavora da alcuni mesi presso The Initiative, proprio a Perfect Dark.

Horton ricopre ancora il ruolo di creative director e la sua uscita di scena ha provocato peraltro una certa riorganizzazione all'interno di Insomniac Games, che riflette anche delle modifiche decise nello sviluppo.