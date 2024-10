Deltarune Capitolo 3 e 4 hanno un periodo di uscita fissato, annunciato da Toby Fox

Continuano gli aggiornamenti sullo sviluppo di Deltarune da parte di Toby Fox, con lo sviluppatore che ha recentemente annunciato un periodo di uscita per i Capitoli 3 e 4 del gioco, ovvero quelli successivi all'attuale Capitolo 2, che arriveranno "al 100%" nel 2025.

Toby Fox, diventato celebre per aver creato Undertale, sta portando avanti il suo nuovo Deltarune in maniera più diluita rispetto al gioco precedente, dividendolo in capitolo dall'uscita alquanto dilazionata, ma i lavori procedono in maniera regolare, come dimostrano i vari aggiornamenti pubblicati dall'autore su X e altri mezzi.

Al momento ci troviamo ancora al Capitolo 2, ma nei giorni scorsi Fox aveva già accennato addirittura al Capitolo 5, a dimostrazione di come il progetto sia già ben strutturato e comprenda diverse fasi da portare a termine.