Toby Fox ci aggiorna sui lavori di Deltarune Capitolo 5, anche se siamo solo al Capitolo 2

Toby Fox - creatore di Undertale - continua a lavorare su Deltarune . Come bene sapete, questo gioco è diviso e pubblicato in capitoli e ora Fox ci dà un'idea di come vanno i lavoro sul Capitolo 5 .

Le ultime novità su Deltarune

Visto che rimanere dietro agli aggiornamenti di Fox sui lavori dei vari capitoli di Deltarune non è semplice, facciamo un minimo di riassunto. Prima di tutto, ricordiamo che attualmente sono disponibili solo i primi due capitoli del gioco.

Fox sta lavorando a Capitolo 3 e 4 in contemporanea e ha intenzione di pubblicarli assieme. Ad agosto, aveva affermato che una volta pubblicati questi due capitoli, i successivi avrebbero richiesto meno tempo. Lo sviluppo di Capitolo 5 è ancora nelle fasi iniziali, quindi per il momento i giocatori si dovrebbero focalizzare su 3 e 4.

Su quando potrebbero arrivare novità a riguardo, i giocatori su Reddit hanno le proprie teorie in base all'ultimo messaggio di Fox. Alcuni pensano che se la newsletter sarà pubblicata effettivamente verso la fine di dicembre, potrebbe essere direttamente l'annuncio della data di uscita.

Altri affermano che, poiché Fox parla al passato riguardo ai suoi piani per la prossima newsletter, significa che in realtà ha cambiato idea sul momento di pubblicazione e che in realtà ha deciso di anticiparla e pubblicarla ad Halloween, un periodo appropriato per un gioco su un mondo dei mostri. Non ci resta che attenderlo e scoprirlo.