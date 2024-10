The Oregon Trail diventerà un film girato dal vivo: Apple produce la "commedia d'azione" sul grande classico

Un adattamento cinematografico di The Oregon Trail è attualmente in corso, prodotto da Apple, la quale punta su questa "commedia d'azione" per tirare fuori un film dal vivo che dovrebbe incontrato un pubblico piuttosto ampio, al di là degli appassionati del grande classico videoludico.

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma è già ben stabilito con Will Speck come regista e Josh Gordon alla produzione esecutiva, mentre altri nomi importanti come Benj Pasek e Justin Paul si occuperanno rispettivamente della musica originale e della produzione.

L'idea è di creare un film con innesti musicali, in qualche modo simile alla hit Barbie come ritmo, tono e inserimento di musica e canzoni al suo interno, mantenendo uno spirito alquanto ironico.