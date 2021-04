The Oregon Trail, la recensione del remake di un grande classico

Potrebbe sembrare un giochino da poco, ma qui si parla del remake di ciò che viene definito uno dei "più grandi giochi di tutti i tempi", cosa che ci fa approcciare con una certa attenzione alla recensione di The Oregon Trail, in questa nuova versione sviluppata da Gameloft per Apple Arcade. Il titolo originale risale addirittura al 1971 ed era un "edutainment", ovvero un videogioco sviluppato per scopi educativi, che venne distribuito in alcune scuole in USA per immedesimare i ragazzi nella situazione delle carovane di migranti verso le meraviglie dell'ovest, nel nord America dell'800. Si tratta a tutti gli effetti di uno dei primi videogiochi distribuiti su larga scala, entrato a far parte della cultura popolare degli ultimi cinquant'anni, trascendendo la sua dimensione di progetto sperimentale educativo/videoludico. Gameloft è entrata in possesso dei diritti sul titolo e ha proposto negli anni diverse reinterpretazioni, a dire il vero con risultati piuttosto modesti finora.



The Oregon Trail, in questa nuova versione, si avvale di una bella caratterizzazione grafica



Ci è voluto Apple Arcade per far ritrovare a The Oregon Trail una giusta dimensione, con una ricostruzione convincente dello spirito originale ma calato in una forma estetica veramente gradevole e un certo lavoro di redesign delle meccaniche in grado di renderlo interessante, anche al di là della curiosità dal sapore storico. La struttura non viene stravolta, pertanto rimane un titolo con interazione limitata, come si conviene all'evoluzione di un'avventura testuale con illustrazioni, ma questo remake riesce a trovare il modo di riproporne le atmosfere e lo stile in modo accattivante e particolarmente fruibile sulle piattaforme mobile. Oltre ai miglioramenti tecnici e contenutistici, bisogna notare anche una diversa sensibilità ai temi trattati: traspare ancora lo spirito a volte tremendamente cinico dell'originale, con la sua "morte per dissenteria" diventata un vero e proprio meme, ma qui si assiste da una parte a una certa autoironia nella rappresentazione anche dei drammi del viaggio e dall'altra a un'attenzione ai temi storici più seri, come la presenza dei nativi americani e della loro causa che viene ora trattata in maniera molto più approfondita e giusta.