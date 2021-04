Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, trailer e immagini di Sakonji Urokodaki

CyberConnect2 e Aniplex hanno pubblicato un nuovo trailer e nuove immagini di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il videogioco dedicato al fenomeno manga degli ultimi mesi. Questo video è dedicato a Sakonji Urokodaki, uno dei celebri personaggi della serie che faranno parte del cast del videogioco nella modalità Versus.

Sakonji Urokodaki è un maestro che addestra gli spadaccini a diventare membri del Corpo degli Uccisori di Demoni ai piedi del Monte Sagiri. Tra i suoi allievi c'era anche il protagonista di Demon Slayer Tanjiro Kamado. Come ex Hashira dell'acqua, Sakonji Urokodaki combatte usando la "respirazione dell'acqua" e può scatenare una serie di abilità davvero potenti e spettacolari.

In queste settimane Aniplex e CyberConnect2 hanno svelato altri personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba come Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel 2021 in Giappone. Sfortunatamente non c'è ancora una data ufficiale per l'occidente.