GameStop: il CEO George Sherman lascia, il suo posto "a chi accelererà la trasformazione"

Continuano le trasformazioni interne a GameStop. La catena, recentemente al centro di uno dei casi finanziari più complessi e imprevedibili del secolo, è anche al centro di una trasformazione radicale. Per questo motivo il CEO George Sherman ha detto che lascerà il suo posto entro l'estate. GameStop è alla ricerca di "chi accelererà la sua trasformazione".

Quello che sta succedendo intorno a GameStop sarà materiale da film davvero interessante. Non per niente abbiamo perso le tracce delle compagnie che vogliono girare un film su quello che è successo negli ultimi mesi. Lo short squeeze delle azioni, infatti, nascondeva un'incrollabile fiducia da parte dei piccoli azionisti nella nuova dirigenza della catena di videogiochi guidata dall'azionista/attivista Ryan Cohen.

Cohen, infatti, pezzo a pezzo ha sostituito tutti i vecchi dirigenti e al loro posto ha messo professionisti provenienti da Amazon, Chewy. Il suo compito è quello di trasformare la compagnia e renderla un concorrente di Amazon e gli altri colossi dell'ecommerce.

George Sherman.

L'ultimo passaggio è quello di dare il benservito al vecchio e passivo CEO per prenderne il posto. Il prossimo 31 luglio George Sherman abbandonerà il posto che ricopriva dall'aprile del 2019. La compagnia sta cercando qualcuno "con le abilità giuste per cambiarne il modello di business," e con l'aiuto di partner esterni cercherà candidati "con le capacità e l'esperienza per accelerare la prossima fase della trasformazione di GameStop."