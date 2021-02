GameStop: ci sarà una serie TV dedicata, oltre ai due film già annunciati

Secondo quanto riportato da Deadline, l'etichetta Pinky Promise ha in lavorazione una serie TV dedicata alla vicenda di GameStop, ancora in corso. Il nome provvisorio è "To The Moon" e si tratterebbe di una mini-serie pensata per essere creata rapidamente. Per il momento non è stato rivelato altro, ma sappiamo che non è il primo progetto dedicato a quanto sta accadendo con il sub reddit r/WallStreetBets.

Un primo film è stato annunciato da MGM, basato sull'idea di Ben Mezrich, autore del libro "The Social Network" (dal quale è poi stato basato l'omonimo film). Mezrich ha proposto un nuovo romanzo chiamato "The Antisocial Network" e immediatamente MGM ha comprato i diritti per la realizzazione di un film.

Anche Netflix, però, vuole realizzare il proprio film e, secondo i report, sta contrattando con Mark Boal - Zero Dark Thirty e The Hurt Locker - per scrivere un film legato a GameStop. L'attore Noah Centineo - P.S. Ti amo ancora, The Perfect Date - dovrebbe ricoprire uno dei ruoli principali.

Netflix ha anche richiesto l'aiuto di Scott Galloway, professore della NYU, che potrebbe quindi ricoprire il ruolo di consulente per la stesura dello script. Galloway ha commentato regolarmente quanto sta accadendo tramite il proprio profilo Twitter.

Nel frattempo, il fondatore di GameStop è "onorato" dalla lotta di Reddit contro Wall Street. Infine, un investitore diventa ricco grazie alle azioni e brucia la sua Tesla per festeggiare.