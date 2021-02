Fall Guys: update della Stagione 3.5 è in arrivo, la parte più strana è il nome

Siamo ormai all'interno della terza stagione di Fall Guys da 7 settimane e i fan non vedono l'ora di ricevere nuovi contenuti. Alcune novità sono in arrivo oggi nel gioco multigiocatore con un update dedicato alla Stagione 3.5. La parte più strana di questo update, in perfetto stile Fall Guys, è il nome, scelto dalla community.

Il nome ufficiale dell'update Stagione 3.5 di Fall Guys è, in lingua originale, "Stop with the yeets, name it anything else, just don't include the word yeet, please I'm begging you". No, non è uno scherzo, potete vederlo voi stessi in calce nel tweet. La traduzione è: "Smettete di usare yeet, dategli un nome diverso, semplicemente non includete la parola yeet, per favore vi sto implorando".

"Yeet" è un termine popolare su internet in lingua inglese, reso famoso da un video di Vine. Significa "lanciare qualcosa con grande forza", anche se viene usato alle volte come semplice esclamazione di divertimento. La community di Fall Guys, tempo fa, ha soprannominato i martelli rotanti che lanciano i personaggi "Big Yeetus", facendo diventare la parola "yeet" un meme interno al gioco.

Parliamo però delle vere novità dedicate alla Stagione 3.5 di Fall Guys. Ci sarà un nuovo livello, più di quaranta variazioni ai livelli esistenti, l'introduzione di un nuovo "Fall Feed" che indicata in tempo reale i giocatori che sono stati eliminati da un match. Inoltre, nelle prossime settimane arriveranno nuovi DLC e nuovi costumi, come quelli dedicati a Godzilla, Sonic e Goose Game.

