Fall Guys su Game Pass? Per Xbox sì, ma Devolver invoca Satana e smentisce

Fall Guys è stato uno dei grandi successi dell'estate 2020, probabilmente anche grazie all'introduzione all'interno del PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony. Avrebbe quindi perfettamente senso che il gioco arcade diventi parte di un altro servizio: parliamo ovviamente di Xbox Game Pass. I fan di certo lo vogliono e l'account ufficiale della piattaforma Microsoft ne conferma l'arrivo. Devolver Digital - editore - smentisce però tutto.

Come potete vedere in calce, infatti, su Twitter è nata una sorta di discussione tra Tom Warren di The Verge, Xbox Game Pass e Devolver Digital. In una situazione di questo tipo, ovviamente, dobbiamo fidarci maggiormente delle parole dell'editore di Fall Guys (che ha invocato il "Signore Oscuro Satana" come fonte), piuttosto che quelle del servizio di Microsoft, ma è chiaro che si tratta di un errore molto strano.

Impossibile non pensare che, in realtà, vi siano già dei piani a riguardo e che la persona che si occupa dell'Xbox Game Pass abbia involontariamente svelato la cosa. Devolver Digital potrebbe quindi aver semplicemente dato una risposta generica per interrompere le voci e rimandare l'annuncio al momento prestabilito. Per ora non possiamo far altro se non prendere atto di quanto detto da ambo le parti e affermare che, ufficialmente, Fall Guys non è previsto per l'arrivo su Xbox Game Pass.

Ricordiamo anche che attualmente il gioco non è disponibile su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, ma solo su PC e PS4. Nel caso nel quale effettivamente venisse rilasciato anche sul servizio Microsoft, avverrebbe in contemporanea con l'uscita della versione Xbox?

Infine, vi segnaliamo che, sempre per quanto riguarda Xbox Game Pass, la seconda ondata di giochi contiene Yakuza, Control e The Medium a gennaio 2021.