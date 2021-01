Xbox Game Pass gennaio 2021: la seconda ondata contiene Yakuza, Control e The Medium

La seconda ondata di giochi che arriveranno nell'Xbox Game Pass a gennaio 2021 è una delle più ricche degli ultimi tempi. Microsoft, infatti, ha annunciato quali giochi saranno aggiunti all'interno del suo abbonamento e tra questi non possiamo che citare Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Control e il nuovissimo The Medium. Oltre a questi ci saranno l'ottimo Outer Wilds, Desperados III, Donut Country e Cyber Shadow.

Davvero niente male.

Andiamo con ordine. Control arriverà su PC il prossimo 21 gennaio. Si tratta dell'ottimo action di 505 Games e Remedy, un gioco da provare assolutamente.

Desperados III è un gioco a turni tattico ambientato nel Selvaggio West. Potrete giocare a Desperados III su Android, Console e PC a partire dal 21 gennaio.

Donut County è un divertente puzzle basato sulla fisica creato grazie al programma ID@Xbox in arrivo il 21 gennaio su Android, Console e PC.

Dal 21 gennaio anche Outer Wilds sarà giocabile attraverso i device Android. Si tratta di un gioco di esplorazione spaziale pubblicato attraverso ID@Xbox.

Anche Cyber Shadow è stato creato grazie al programma ID@Xbox. Arriverà su Android, Console e PC il 26 gennaio e si tratta di un Ninja Action gaame con orde di nemici cybernetici.

The Medium è uno dei primi grandi giochi del 2021 e arriva dal giorno del lancio su Xbox Game Pass per Xbox Series X|S e PC. In attesa della recensione, perchè non leggete l'anteprima di The Medium?

Chiudiamo con la Yakuza Remastered Collection. Si tratta di una raccolta di tre giochi (Yakuza 3, 4 e 5) in versione rimasterizzata che saranno disponibili attraverso i dispositivi Android, Console e PC a partire dal 28 gennaio 2021. Adesso che sono tutti disponibili attraverso l'Xbox Game Pass vi diciamo in che ordine giocare alla serie.

Inoltre sono disponibili What Remains of Edith Finch per Android, il DLC di Age of Empires II: Definitive Edition, Lords of the West, e Rainbow Six Siege Road to S.I., un evento speciale di R6S.

Cosa ne pensate?