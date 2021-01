Nintendo Switch la miglior console portatile di sempre? Il Guardian ritiene di sì

Secondo il quotidiano britannico The Guardian, Nintendo Switch è la miglior console portatile di sempre, nonostante la sua natura ibrida. La classifica, stilata dal giornalista Keith Stuart, vede l'ultima console di Nintendo subito sopra Nintendo DS e Nintendo 3DS. Il motivo di questa scelta è che Stuart considera Switch la quintessenza di tutto ciò che Nintendo ha provato a fare sin dal 1989 con i videogiochi, erede quindi non solo di Game Boy e successori, ma anche delle sue console da salotto, come il Wii. È la fusione perfetta di due filosofie in un corpo solo.

Da notare che le prime cinque posizioni della classifica sono occupate da console di Nintendo, tanto per sottolineare quale sia stato l'unico produttore hardware ad aver capito davvero questo settore, lì dove altri hanno provato a entrarci facendo la voce grossa, finendo però per abbandonarlo per mancanza di risultati.

Nintendo Switch (2017) Nintendo DS (2004) Nintendo 3DS/2DS (2011) Game Boy Advance/SP (2001) Game Boy (1989) PlayStation Vita (2011) PlayStation Portable (2004) Game Boy Color (1998) Sega Game Gear (1990) Neo Geo Pocket Color (1998) NEC TurboExpress (1990) Atari Lynx (1989) Bandai Wonderswan (1999) MB Microvision (1979) Game Park GP32 (2001) Genesis Nomad (1995) Nokia N-Gage (2003) Tapwave Zodiac (2003) Sega Dreamcast VMU (1998) Gizmondo (2005)

Attualmente Nintendo Switch è la console più venduta al mondo, un vero e proprio fenomeno di massa che ha consentito a Nintendo di prendersi l'87% del mercato console giapponese e di lanciare fenomeni globali come Animal Crossing: New Horizons.