Nintendo domina: l'87% delle console vendute in Giappone erano Switch nel 2020

Nintendo ha venduto circa 6 milioni di Nintendo Switch nell'arco del 2020 in Giappone, con una crescita del 30% rispetto al 2019. Questo significa che le vendite Switch giapponesi valgono l'87% del totale (6.85 milioni di unità vendute). La versione base di Nintendo Switch è stata la più venduta. Nintendo si dimostra quindi ancora leader del proprio mercato.

PS4 ha venduto circa 543.000 unità lo scorso anno, mentre PS5 ha raggiunto le 255.000 unità (dato che indica in pratica il numero di console prodotte e distribuite, visto che le scorte sono esaurite). Secondo i dati di Famitsu, il mercato giapponese dei giochi ha generato 3.5 miliardi di dollari, con una crescita del 12.5% rispetto al 2019. L'area che è maggiormente cresciuta è quella hardware console, con un +16.4%. I giochi scatolati, invece, sono cresciuti del 9%. Secondo la testata giapponese, è la prima volta in cui c'è una crescita in entrambe le aree sin dal 2017.

Parlando di giochi, non stupirà nessuno la conferma che Animal Crossing New Horizons è il gioco scatolato più venduto in Giappone durante il 2020, con 6.4 milioni di copie sin dal lancio avvenuto a marzo. Il secondo posto è di Ring Fit Adventure che si ferma un notevole (se non comparato con la prima posizione) 1.59 milioni di copie. Ring Fit Adventure è in realtà uscito nel 2019, quando aveva raggiunto la decima posizione con 500.000 copie vendute. Ora, ci sono sette giochi Switch che hanno venduto più di 2 milioni di unità nel solo Giappone.

Ecco la classifica completa dei giochi Nintendo Switch scatolati più venduti:



Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 6,378,103 Ring Fit Adventure (Nintendo) 1,591,366 Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban! (Konami) 1,233,023 Final Fantasy VII: Remake (Square Enix) 949,379 Pokémon Spada/Scudo (Pokemon Company) 892,456 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) 798,174 Super Smash Bros Ultimate (Nintendo) 560,122 Minecraft: Switch Edition (Microsoft) 556,982 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) 519,649 Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) 492,620

Infine vi segnaliamo che Pokémon Diamante e Perla Remake sono in arrivo su Switch nel 2021 secondo un leak.