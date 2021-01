PS5: arrivano le cover colorate per il DualSense, non ufficiali

Il produttore Decor Evolve ha lanciato una linea di cover colorate per il DualSense di PS5, non ufficiali, che sta vendendo tramite il suo sito a 10 dollari l'una.

Attualmente Sony non ha messo in vendita nessuna versione alternativa del DualSense, che può essere acquistato solo nella variante bianca. Alcuni utenti hanno iniziato a personalizzarlo da soli, armandosi di colori e fantasia. Non tutti, purtroppo, sono provvisti dell'indole dell'artista (e della capacità di disegnare), quindi si aspettava con ansia l'arrivo sul mercato di una o più soluzioni acquistabili.

Quella di Decor Evolve è la prima risposta concreta al problema, anche se bisogna vedere come reagirà Sony, che potrebbe cercare di chiudere la vendita, come fatto con alcuni venditori di cover per PS5. Insomma, la questione è aperta.

Nel frattempo potete dare uno sguardo alle colorazioni offerte da Decor Evolve, andando sul suo sito: Gold, Rose Gold, Silver, Light Blue, Steel Gray, Orange, Midnight Blue, Purple, Blue e Red.