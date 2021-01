Ritorno al Futuro 2 sarebbe dovuto essere un RPG in stile Zelda su SNES

Ritorno al Futuro è uno dei franchise più amati di Hollywood e, come è ovvio, ha dato vita a vari giochi, soprattutto negli anni '80. Ora, però, scopriamo che Ritorno al Futuro 2 sarebbe dovuto essere un RPG in stile Zelda per SNES (o Super Famicon, se preferite). Vediamo però i dettagli.

Prima di tutto, ricordiamo che esistono molteplici giochi dedicati alla serie di film, a cominciare da quelli per Commodor 64 e ZX Spectrum, oltre al gioco del 1989 per NES, tutti basati sul primo film. Inoltre, su Master System e Mega Drive vennero rilasciati i giochi di Image Works, basati sul primo e sul secondo film. Quello che più ci intessa però è il gioco del 1993 basato su Ritorno al Futuro 2 per SNES, chiamato Super Back to the Future Part II. Si trattava di un platform a scorrimento nel quale interpretiamo Martin che si muove con l'hoverboard.

Tale gioco non è mai uscito dal Giappone, col dispiacere di alcuni fan. La vera notizia è che Ritorno al Futuro 2 sarebbe inizialmente dovuto essere un RPG in stile Zelda: l'informazione arriva da una vecchia pagina della rivista giapponese Famitsu, recuperata da Gaming Alexandria, sito dedicato alla preservazione dei videogiochi.

Non sono disponibili molti dettagli, ma potete vedere un'immagine d'ambientazione e dei personaggi, Martin e Doc, con i loro sprite visibili dalle quattro direzioni. Di certo, sarebbe stato divertente vedere un gioco di ruolo basato su Ritorno al Futuro 2. Viene inoltre da domandarsi se il progetto sia stato interrotto immediatamente in favore della versione platform 2D, oppure se esista da qualche parte una versione preliminare dell'RPG.

Infine, vi segnaliamo il nostro speciale dedicato a Back to the Future: Dice Through Time, il gioco da tavolo di Ritorno al Futuro.